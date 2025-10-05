RU

Общество Образование Деньги Изменения

Плотный туман накрыл Киев: что советуют водителям и когда он рассеется

Фото: на Киевщине и в столице объявили желтый уровень опасности (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На Киевщине и в столице объявили желтый уровень опасности из-за тумана. Видимость местами снизится до 200 метров, что может затруднить движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинского гидрометеорологического центра.

Сегодня на утро синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях, которые будут наблюдаться по территории Киевской области и Киеву.

"В ближайший час 5 октября с удержанием в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый", - отметили в Укргидрометцентре.

В то же время синоптики отметили, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Напомним, что сегодня, 5 октября, в Украине будет по-осеннему прохладной и влажной. На юге и востоке пройдут дожди, на западе - сухо, но ощутимо свежо.

Подробнее с прогнозом погоды на сегодня можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что спасатели еще с 3 октября предупредили о резком осложнении погодных условий в горах и призвали туристов отказаться от выходов в высокогорье.

