Плотный туман накрыл Киев: что советуют водителям и когда он рассеется

Сегодня на утро синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях, которые будут наблюдаться по территории Киевской области и Киеву.

"В ближайший час 5 октября с удержанием в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый", - отметили в Укргидрометцентре.

В то же время синоптики отметили, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.