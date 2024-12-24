Самой известной рождественской мелодии "Щедрик", которую создал украинский композитор Николай Леонтович, уже более века. Мировую известность она получила после гастролей хора Александра Кошица по Европе и США в 1920-х годах.

Как украинский "Щедрик" покорил мир

Украинский композитор Николай Леонтович создал первую версию рождественской мелодии в начале ХХ века, а потом еще в течение 20 лет ее совершенствовал и в общем написав пять ее редакций. Исследователи считают, что автор за основу взял мелодию из украинского фольклора - обрядовой песни, которую в дохристианские времена исполняли на Новый год, который праздновали когда-то в начале весны. Поэтому на самом деле первично эта щедривка не имела отношения к Рождеству.

За текстовую основу песни Леонтович взял волынский вариант "Щедрика", который был записан фольклористами и опубликован в одном из сборников. Хотя бытует мнение, что эту щедривку автор мог знать еще с детства, которое провел на Подолье. В своей мелодии композитору удалось совместить приемы народного многоголосия и полифонии, создав таким образом хоровой шедевр, где каждый голос играет самостоятельную выразительную роль.

Впервые "Щедрик" исполнил студенческий хор Киевского университета 29 декабря 1916 года в зале Купеческого собрания (современная Национальная филармония Украины) во время новогоднего концерта. По воспоминаниям очевидцев, тогда присутствующие были поражены мелодией и ее исполнением. Как результат, вскоре после этого и мелодия, и сам Леонтович стали широко известными в музыкальных кругах Киева.

Николай Леонтович (фото: Википедия)

Через три года - 11 мая 1919-го "Щедрик" в исполнении хора под руководством дирижера и композитора Александра Кошица впервые прозвучал за рубежом - в Праге. После чего украинская капелла отправилась с гастролями в Вену, Женеву, Цюрих. За 2 года мелодию сыграли в 45 городах 10 стран Западной Европы.

Интересно, что эти гастроли имели дипломатическую миссию. Музыкантов за границу отправил Симон Петлюра, который только что возглавил Директорию Украинской народной республики и понимал, что благодаря популяризации нашей культуры можно будет привлечь внимание Европы к украинскому вопросу.

Украинская республиканская капелла во время гастролей в Барселоне в 1921 году (скриншот из видео)

Афиша концерта Украинской республиканской капеллы в Париже (фото: Ukrainer)

В то время, когда "Щедрик" приобретал мировую славу, его автор был вынужден скрываться от преследования украинской интеллигенции, которое устроили деникинцы после захвата Киева в августе 1919 года. Леонтовичу пришлось переехать из столицы в Винницкую область в Тульчин, а уже в январе 2021 года во время пребывания у своего отца в гостях в Гайсине композитора застрелил агент ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР). За что расправились с украинским гением до сих пор точно не известно.

Более чем через год после гибели Леонтовича его "Щедрик" впервые прозвучал за океаном. Это произошло 5 октября 1922 года в самом престижном концертном зале Нью-Йорка Карнеги-Холл. На концерте, где собрала вся американская элита, композиция сорвала шквал оваций и хор вызвали на бис. Именно тогда сделали первую аудио запись композиции (ее можно прослушать в ниже прикрепленном видео).

В 1936 году американец украинского происхождения Питер Вильховский перевел "Щедрик" на английский язык и исполнил его со своим школьным хором в программе "Час музыки с Уолтером Дамрошем" на радио NBC. Так появилась американская версия "Carol of the Bells" (в переводе - "Колядка колоколов").

Именно в этой версии появились упоминания о колокольчиках, поскольку в оригинальной украинской версии пели о ласточках, которые символизировали приход весны (ведь языческие щедривки выполняли первично в марте). С тех пор "Carol of the Bells" стала популярной песней на Рождество в англоязычном мире и не только.

"Щедрик" в мировой и украинской культуре

За свою столетнюю историю "Щедрик" прозвучал не только в самых известных концертных залах мира, но и в культовых зарубежных фильмах и телесериалах - "Один дома", "Санта Клаус", "Крепкий орешек", "Южный парк", "Симпсоны" и многих других.

В 2016 году в Украине вышла серебряная юбилейная монета к 100-летию первого исполнения "Щедрика". Тогда же запустили флешмоб в сети, где пользователи исполняли песню, как профессионально, так и любительски.

В 2021 году в городе Тульчин установили рекорд Украины по самому массовому исполнению "Щедрика", его одновременно спели 3 512 человек.

В декабре 2024 года в Киеве на здании Министерства иностранных дел Украины открыли мини-скульптуру, посвященную Рождеству и легендарному "Щедрику", который столетие назад стал не только символом праздника, но и культурной дипломатии. Скульптура изображена в виде ласточки, которая в клюве держит колокольчик.

Добавим, что сейчас "Щедрик" переведен на десятки языков, имеет множество версий, звучит от Америки до Японии и является "неофициальным" символом Рождества. Предлагаем прослушать 12 интерпретаций рождественской мелодии Леонтовича, выполненные на разных языках, в нижеследующем видео.