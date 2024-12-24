Символ Рождества. Как и когда украинский "Щедрик" начали исполнять на праздники во всем мире
Самой известной рождественской мелодии "Щедрик", которую создал украинский композитор Николай Леонтович, уже более века. Мировую известность она получила после гастролей хора Александра Кошица по Европе и США в 1920-х годах.
РБК-Украина рассказывает историю создания "Щедрика" и его значение в мировой культуре.
Как украинский "Щедрик" покорил мир
Украинский композитор Николай Леонтович создал первую версию рождественской мелодии в начале ХХ века, а потом еще в течение 20 лет ее совершенствовал и в общем написав пять ее редакций. Исследователи считают, что автор за основу взял мелодию из украинского фольклора - обрядовой песни, которую в дохристианские времена исполняли на Новый год, который праздновали когда-то в начале весны. Поэтому на самом деле первично эта щедривка не имела отношения к Рождеству.
За текстовую основу песни Леонтович взял волынский вариант "Щедрика", который был записан фольклористами и опубликован в одном из сборников. Хотя бытует мнение, что эту щедривку автор мог знать еще с детства, которое провел на Подолье. В своей мелодии композитору удалось совместить приемы народного многоголосия и полифонии, создав таким образом хоровой шедевр, где каждый голос играет самостоятельную выразительную роль.
Впервые "Щедрик" исполнил студенческий хор Киевского университета 29 декабря 1916 года в зале Купеческого собрания (современная Национальная филармония Украины) во время новогоднего концерта. По воспоминаниям очевидцев, тогда присутствующие были поражены мелодией и ее исполнением. Как результат, вскоре после этого и мелодия, и сам Леонтович стали широко известными в музыкальных кругах Киева.
Николай Леонтович (фото: Википедия)
Через три года - 11 мая 1919-го "Щедрик" в исполнении хора под руководством дирижера и композитора Александра Кошица впервые прозвучал за рубежом - в Праге. После чего украинская капелла отправилась с гастролями в Вену, Женеву, Цюрих. За 2 года мелодию сыграли в 45 городах 10 стран Западной Европы.
Интересно, что эти гастроли имели дипломатическую миссию. Музыкантов за границу отправил Симон Петлюра, который только что возглавил Директорию Украинской народной республики и понимал, что благодаря популяризации нашей культуры можно будет привлечь внимание Европы к украинскому вопросу.
Украинская республиканская капелла во время гастролей в Барселоне в 1921 году (скриншот из видео)
Афиша концерта Украинской республиканской капеллы в Париже (фото: Ukrainer)
В то время, когда "Щедрик" приобретал мировую славу, его автор был вынужден скрываться от преследования украинской интеллигенции, которое устроили деникинцы после захвата Киева в августе 1919 года. Леонтовичу пришлось переехать из столицы в Винницкую область в Тульчин, а уже в январе 2021 года во время пребывания у своего отца в гостях в Гайсине композитора застрелил агент ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР). За что расправились с украинским гением до сих пор точно не известно.
Более чем через год после гибели Леонтовича его "Щедрик" впервые прозвучал за океаном. Это произошло 5 октября 1922 года в самом престижном концертном зале Нью-Йорка Карнеги-Холл. На концерте, где собрала вся американская элита, композиция сорвала шквал оваций и хор вызвали на бис. Именно тогда сделали первую аудио запись композиции (ее можно прослушать в ниже прикрепленном видео).
В 1936 году американец украинского происхождения Питер Вильховский перевел "Щедрик" на английский язык и исполнил его со своим школьным хором в программе "Час музыки с Уолтером Дамрошем" на радио NBC. Так появилась американская версия "Carol of the Bells" (в переводе - "Колядка колоколов").
Именно в этой версии появились упоминания о колокольчиках, поскольку в оригинальной украинской версии пели о ласточках, которые символизировали приход весны (ведь языческие щедривки выполняли первично в марте). С тех пор "Carol of the Bells" стала популярной песней на Рождество в англоязычном мире и не только.
"Щедрик" в мировой и украинской культуре
За свою столетнюю историю "Щедрик" прозвучал не только в самых известных концертных залах мира, но и в культовых зарубежных фильмах и телесериалах - "Один дома", "Санта Клаус", "Крепкий орешек", "Южный парк", "Симпсоны" и многих других.
В 2016 году в Украине вышла серебряная юбилейная монета к 100-летию первого исполнения "Щедрика". Тогда же запустили флешмоб в сети, где пользователи исполняли песню, как профессионально, так и любительски.
В 2021 году в городе Тульчин установили рекорд Украины по самому массовому исполнению "Щедрика", его одновременно спели 3 512 человек.
В декабре 2024 года в Киеве на здании Министерства иностранных дел Украины открыли мини-скульптуру, посвященную Рождеству и легендарному "Щедрику", который столетие назад стал не только символом праздника, но и культурной дипломатии. Скульптура изображена в виде ласточки, которая в клюве держит колокольчик.
Добавим, что сейчас "Щедрик" переведен на десятки языков, имеет множество версий, звучит от Америки до Японии и является "неофициальным" символом Рождества. Предлагаем прослушать 12 интерпретаций рождественской мелодии Леонтовича, выполненные на разных языках, в нижеследующем видео.
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При подготовке материала использовали: Википедию, Ukrainer и Vogue.ua.
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