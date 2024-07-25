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Украина вернула с оккупированных территорий четырех детей

Четверг 25 июля 2024 10:27
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Украина вернула с оккупированных территорий четырех детей Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украину удалось вернуть еще четырех детей. Они находились во временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Украинцы дома! Волонтеры Save Ukraine провели еще одну спасательную операцию с временно оккупированной Херсонской области", - сообщил он.

По его словам, на подконтрольную Украине территорию вернули двух ребят-подростков, которым 14 и 15 лет. Также с ними выехали два человека из числа детей, лишенных родительской опеки.

"Сейчас они в безопасности, получают необходимую медицинскую и психологическую поддержку", - добавил Прокудин.

С начала этого года с временно оккупированного левобережья Херсонской области удалось эвакуировать 152 ребенка и шесть жителей области, которые имеют статус детей-сирот.

Возвращение украинских детей

С начала полномасштабной агрессии России против Украины в феврале 2022 года депортация украинцев на территорию РФ и Беларуси стала массовой практикой.

Процесс возвращения таких детей домой является сложным и длительным. Однако, благодаря усилиям украинских властей, некоторых из них все же удается вернуть на Родину.

В мае с временно оккупированных территорий Украины было эвакуировано 13 детей вместе с их семьями. А в июне в свои дома в Херсонской области вернулись семь украинских детей, проживавших на временно оккупированной территории.

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