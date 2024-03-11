Еще более 900 оккупантов и 33 артсистемы: Генштаб обновил потери росармии в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 424 980 (+920) человек ликвидировано;

танков - 6739 (+8) ед.;

боевых бронированных машин - 12874 (+24) ед.;

артиллерийских систем - 10499 (+33) ед.;

РСЗО - 1016 (+1) ед.;

средства ПВО - 711 (+2) ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8141 (+59) ед.;

крылатые ракеты - 1919 ед.;

корабли/катера - 26 (+1) ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13826 (+74) ед.;

специальная техника - 1686 (+14) ед.

Ситуация на фронте 11 марта

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ в утренней сводке рассказали, что на фронте в течение суток произошло 64 боевых столкновения. В военном командовании отметили, что враг продолжает давить на двух направлениях в Донецкой области.

Также сообщалось, что авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитному ракетному комплексу противника. Кроме того, подразделения ракетных войск ВСУ нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов, 2 станциям радиоэлектронной борьбы и 2 средствам противовоздушной обороны врага.