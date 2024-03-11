Еще более 900 оккупантов и 33 артсистемы: Генштаб обновил потери росармии в Украине

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 920 российских захватчиков, таким образом, общие потери росармии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения увеличились до около 424 980 солдат. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили также 8 танков, 33 артсистемы и 2 средства ПВО врага.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.24 ориентировочно составили:
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ в утренней сводке рассказали, что на фронте в течение суток произошло 64 боевых столкновения. В военном командовании отметили, что враг продолжает давить на двух направлениях в Донецкой области.
Также сообщалось, что авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитному ракетному комплексу противника. Кроме того, подразделения ракетных войск ВСУ нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов, 2 станциям радиоэлектронной борьбы и 2 средствам противовоздушной обороны врага.
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