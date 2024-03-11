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Еще более 900 оккупантов и 33 артсистемы: Генштаб обновил потери росармии в Украине

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 920 российских захватчиков, таким образом, общие потери росармии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения увеличились до около 424 980 солдат. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили также 8 танков, 33 артсистемы и 2 средства ПВО врага.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 424 980 (+920) человек ликвидировано;
  • танков - 6739 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12874 (+24) ед.;
  • артиллерийских систем - 10499 (+33) ед.;
  • РСЗО - 1016 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 711 (+2) ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8141 (+59) ед.;
  • крылатые ракеты - 1919 ед.;
  • корабли/катера - 26 (+1) ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13826 (+74) ед.;
  • специальная техника - 1686 (+14) ед.

Ситуация на фронте 11 марта

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ в утренней сводке рассказали, что на фронте в течение суток произошло 64 боевых столкновения. В военном командовании отметили, что враг продолжает давить на двух направлениях в Донецкой области.

Также сообщалось, что авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитному ракетному комплексу противника. Кроме того, подразделения ракетных войск ВСУ нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов, 2 станциям радиоэлектронной борьбы и 2 средствам противовоздушной обороны врага.

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