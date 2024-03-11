Ситуация на фронте по состоянию на утро 11 марта

В Украине на фронте в течение суток произошли 64 боевых столкновения. Враг продолжает давить на двух направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом враг нанес 4 ракетных и 88 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Муравейня, Копейки, Сенное Сумской области; Великий Бурлук, Волчанск Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Ямполовка, Раздоловка, Дружба, Нью-Йорк, Очеретино, Семеновка, Александрополь, Новомихайловка, Угледар, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 25 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных БпЛА были уничтожены.

Под артиллерийским огнем были более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении защитники отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Спорное и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 5 атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражены 17 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении защитники отбили 3 атаки противника в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурмовых действий.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитному ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 2 станциям радиоэлектронной борьбы и 2 средствам противовоздушной обороны противника.

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