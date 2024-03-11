Ще понад 900 окупантів і 33 артсистеми: Генштаб оновив втрати росармії в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 424980 (+920) осіб ліквідовано;

танків - 6739 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 12874 (+24) од.;

артилерійських систем - 10499 (+33) од.;

РСЗВ - 1016 (+1) од.;

засоби ППО - 711 (+2) од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8141 (+59) од.;

крилаті ракети - 1919 од.;

кораблі/катери - 26 (+1) од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 13826 (+74) од.;

спеціальна техніка - 1686 (+14) од.

Ситуація на фронті 11 березня

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні розповіли, що на фронті впродовж доби відбулося 64 бойових зіткнення. У військовому командуванні зазначили, що ворог продовжує тиснути на двох напрямках у Донецькій області.

Також повідомлялося, що авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітному ракетному комплексу противника. Крім того, підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 2 станціях радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони ворога.