Ще понад 900 окупантів і 33 артсистеми: Генштаб оновив втрати росармії в Україні

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 920 російських загарбників, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення збільшилися до близько 424 980 солдатів. Крім того, бійці ЗСУ знищили також 8 танків, 33 артсистеми та 2 засоби ППО ворога
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні розповіли, що на фронті впродовж доби відбулося 64 бойових зіткнення. У військовому командуванні зазначили, що ворог продовжує тиснути на двох напрямках у Донецькій області.
Також повідомлялося, що авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітному ракетному комплексу противника. Крім того, підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 2 станціях радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони ворога.
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