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Еще более 1200 захватчиков, 85 артсистем и средство ПВО: Генштаб назвал данные о потерях РФ

Среда 23 апреля 2025 08:06
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Еще более 1200 захватчиков, 85 артсистем и средство ПВО: Генштаб назвал данные о потерях РФ Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1210 российских захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 85 артсистем и 1 средство ПВО противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 апреля 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 944 270 (+1210) человек ликвидировано;
  • танков - 10 691 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 22 307 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем - 26 774 (+85) ед.;
  • РСЗО - 1 368 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 1 141 (+1) ед.;
  • самолетов - 370 ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 526 (+138) ед.;
  • крылатых ракет - 3 148 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 45 621 (+163) ед.;
  • специальной техники - 3 860 (+1).

Еще более 1200 захватчиков, 85 артсистем и средство ПВО: Генштаб назвал данные о потерях РФ

Ситуация на фронте

Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 22 апреля, с начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений.

В Силах обороны Украины также отметили, что российские оккупанты продолжали активно вести штурмовые действия именно на Покровском направлении.

Также напомним, что в новом отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW), обнародованном 23 апреля, рассказывалось, что украинские защитники, возможно, продвинулись на Новопавловском направлении у Троицкого. Между тем фиксировалось продвижение со стороны российских захватчиков вблизи Торецка и в Курской области.

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