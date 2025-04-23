Еще более 1200 захватчиков, 85 артсистем и средство ПВО: Генштаб назвал данные о потерях РФ
Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1210 российских захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 85 артсистем и 1 средство ПВО противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 апреля 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 944 270 (+1210) человек ликвидировано;
- танков - 10 691 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин - 22 307 (+11) ед.;
- артиллерийских систем - 26 774 (+85) ед.;
- РСЗО - 1 368 (+1) ед.;
- средства ПВО - 1 141 (+1) ед.;
- самолетов - 370 ед.;
- вертолетов - 335 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 526 (+138) ед.;
- крылатых ракет - 3 148 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 45 621 (+163) ед.;
- специальной техники - 3 860 (+1).
Ситуация на фронте
Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 22 апреля, с начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений.
В Силах обороны Украины также отметили, что российские оккупанты продолжали активно вести штурмовые действия именно на Покровском направлении.
Также напомним, что в новом отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW), обнародованном 23 апреля, рассказывалось, что украинские защитники, возможно, продвинулись на Новопавловском направлении у Троицкого. Между тем фиксировалось продвижение со стороны российских захватчиков вблизи Торецка и в Курской области.
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