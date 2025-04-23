ВСУ могли продвинуться возле Троицкого, враг давит на двух направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины, возможно, продвинулись на Новопавловском направлении возле Троицкого. Российские захватчики недавно продвинулись вблизи Торецка и в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет Института изучения войны (ISW ) .

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 22 апреля, показывают, что россияне продвинулись вдоль шоссе 38H-609 Суджа - Гуево к югу от Олешни (к юго-западу от Суджи).

Сообщается, что продолжались бои под н.п. Горналь. Связанный с Кремлем российский "военкор" утверждал, что гора Фрагор (к юго-западу от монастыря Святого Николая) является спорной "серой зоной".

22 апреля российские силы безопасности заявили кремлевскому новостному каналу ТАСС, что ВСУ якобы взорвали здания в монастыре, но российские блогеры утверждали, что войска РФ нанесли бомбовый удар ФАБ-1500 или ФАБ-3000 по украинским позициям в монастыре.

Продолжались боевые действия 22 апреля на северо-западе Белгородской области. Российские "военкоры" рассказали, что ВСУ якобы безуспешно атаковали вблизи Поповки и Демидовки. Российский блогер заявил, что Силы обороны Украины удерживают позиции в окрестностях Поповки.

"Возможно, 22 апреля украинские войска нанесли удар с беспилотника по российскому ракетно-артиллерийскому арсеналу во Владимирской области, но ISW не может независимо проверить причину взрыва на арсенале", - говорится в публикации экспертов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко, который обычно рассказывает об успешных украинских ударах по территории России, 22 апреля заявил, что на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) под Киржачем Владимирской области произошел взрыв.

Коваленко отметил, что на арсенале хранится около 105 тыс. тонн вооружения, в том числе значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет, боеприпасов для систем противовоздушной обороны и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Причину взрыва Коваленко не назвал.

На геолокационных кадрах, опубликованных 22 апреля, виден столб дыма к юго-западу от Киржача возле 51-го арсенала. Губернатор Владимирской области Александра Авдеева 22 апреля заявила, что в Киржачском районе произошел взрыв.

22 апреля Минобороны РФ заявило, что пожар в неопределенной воинской части во Владимирской области вызвал детонацию склада боеприпасов, а причиной пожара якобы стало нарушение правил безопасности обращения со взрывчатыми веществами.

Российский блогер утверждает, что украинские беспилотники могли вызвать взрыв, если дроны ВСУ попали по открытым или плохо защищенным участкам арсенала. Связанный с Кремлем российский "военкор" заявил, что причиной взрыва может быть человеческая ошибка или диверсия.

"Северная ось"

22 апреля российские оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись. Войска РФ атаковали возле Юнаковки и вдоль линии Владимировка - Беловоды - Басовка.

Связанный с Кремлем российский блогер утверждал, что по линии Владимировка - Беловоды - Басовка есть противоречивая информация, и что ситуация непонятна.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

22 апреля российские захватчики продолжали ограниченные наступательные действия на севере Харьковской области, но продвинуться не смогли. 21 и 22 апреля войска РФ атаковали возле Липцев и Волчанска.

Спикер украинской бригады, которая действовала в районе Волчанска, 22 апреля сообщил, что враг использовал "одностороннее 30-часовое Пасхальное перемирие" для проведения ротаций и снабжения передовых позиций на этом направлении. Спикер отметил, что россияне используют небольшие группы ДРГ для зондирования и обстрела украинских позиций в этом районе.

Операция РФ №2 - Луганская область

22 апреля российские оккупанты продолжили наземные атаки на Купянском направлении, но не проснулись. 21 и 22 апреля войска РФ атаковали вблизи Каменки, Малой Шапковки, Кондрашевки и Петропавловки.

22 апреля российские захватчики наступали в направлении Боровой, но продвинуться не смогли. Войска РФ 21 и 22 апреля атаковали в районе Загрызово, Новой Кругляковки, Надежды, Новосергиевки, Ольговки и Грековки. Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Надежды.

22 апреля российские оккупанты продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Новомихайловки, Редкодубов, Мирного и Колодезей, в направлении Зеленой Долины и Нового Мира, а также возле Торского 21 и 22 апреля.

Представитель украинской бригады, которая действует на Лиманском направлении, сообщил, что во время "перемирия" 19-20 апреля российские захватчики осуществили интенсивный обстрел украинских позиций и совершили по меньшей мере один пехотный штурм.

Спикер также сообщил, что россияне использовали "перемирие", чтобы оттянуть пехоту, оснащенную пулеметами и гранатометами (РПГ), ближе к линии фронта и начали большой пехотный штурм после окончания перемирия.

Операция РФ №3 - Донецкая область

22 апреля российские оккупанты продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись. 21 и 22 апреля войска РФ атаковали в районе Григорьевки, Верхнекаменского и Переездного.

22 апреля российские захватчики наступали на направлении Часового Яра, но также не продвинулись. 21 и 22 апреля войска РФ атаковали у самого Часового Яра, вблизи Маркового, Васюковки, Белой Горы и Ступочек.

Спикер Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец 21 апреля заявил, что россияне во время "Пасхального перемирия" 19-20 апреля лишь немного снизили скорость артиллерийского огня, но не наносили авиаудары.

Запорожец сообщил, что после окончания "перемирия" в полночь 21 апреля войска РФ нанесли удары из РСЗО по Константиновке, и нанесли удары по украинским позициям с применением управляемых бомб. Запорожец отметил, что войска РФ на направлении Часового Яра продолжают наступать мелкими пехотными группами и не ведут механизированных ударов.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 22 апреля, показывают, что россияне фиксировались в районе породного отвала к северу от Торецка.

21 и 22 апреля российские захватчики наступали возле самого Торецка, в районе Дачного, Делиевки, Дружбы, Щербиновки, Петровки, наступали в направлении Романовки и к северу от Сухой Балки.

21 апреля украинская бригада опубликовала кадры, на которых видно, что российская пехота продолжает на мотоциклах наступать на Торецком направлении. В бригаде заявили, что враг постоянно экспериментирует с новой тактикой, включая ведение штурма бронеколоннами, которые сопровождаются небольшими группами пехоты, и ведение штурма на мотоциклах.

22 апреля российские оккупанты продолжили наступательные действия на Покровском направлении, но не продвинулись.

Войска РФ атаковали в направлении Малиновки и вблизи Тарасовки, Березовки, Водяного Второго и Старой Николаевки, в районе Луча, Елизаветовки, Новоторецкого, Александрополя, Миролюбовки, и наступали на Старую Николаевку, возле Сухого Яра и Лисовки, Зверево, Удачного, Леонтовичей и Котлино 21 и 22 апреля.

Российские блогеры утверждали, что Силы обороны Украины контратаковали возле Шевченко (к югу от Покровска), Удачного, Зверево и Песчаного.

Представитель украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, 22 апреля сообщил, что войска РФ продолжают наступать небольшими пехотными группами. Он рассказал, что противник 19 апреля провел механизированный штурм с применением неустановленного количества боевых машин пехоты (БМП) и автомобилей с пехотой.

22 апреля российские захватчики наступали на Новопавловском направлении, но успеха не имели и не продвинулись.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ продвинулись вблизи Троицкого (к юго-востоку от Новопавловки), и что Силы обороны Украины взяли под контроль половину Успеновки (к северо-востоку от Новопавловки), но в ISW не имеют подтверждений.

Войска РФ атаковали в районе Успеновки и Новоалександровки, возле Преображенки, Котляровки, Надеевки, Троицкого и наступали на Орехово 21 и 22 апреля. 21 апреля российские блогеры заявили, что ВСУ контратаковали возле Троицкого и Богдановки.

22 апреля Минобороны России заявило, что путинские войска на Новопавловском направлении начали использовать неопределенные системы приема звука для координации боевых действий, а не использовать радиосвязь, чтобы избежать обнаружения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и постановки помех.

22 апреля российские оккупанты продолжали наступать на Кураховском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Андреевки, Алексеевки и Константинополя, возле Багатира, Новоселки, Разлива и Отрадного 21 и 22 апреля. Российский блогер утверждал, что ВСУ совершили контратаку на восток от Багатира.

22 апреля российские захватчики продолжали наступать в направлении Большой Новоселки, но не продвинулись. Войска РФ атаковали возле Привольного и Вольного Поля, а также наступали в направлении Новополя 21 и 22 апреля.

"Южная ось"

22 апреля российские оккупанты продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали возле Малой Токмачки, в направлении Новоданиловки, возле Степного, Пятихаток, Лобкового и Малых Щербаков 21 и 22 апреля.

Командир украинского взвода, который действовал на Ореховском направлении, 22 апреля заявил, что россияне все еще имеют большое количество техники, сосредоточенной на западе Запорожской области, несмотря на значительные потери техники во время неудачного штурма на западе области 16 апреля численностью в батальон.

Украинский командир взвода отметил, что российские оккупанты используют колонны бронетехники для транспортировки пехоты.

Российские захватчики 21 и 22 апреля проводили ограниченные наземные наступательные операции на Днепровском направлении, но не продвинулись.

Ситуация на фронте

Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 22 апреля, с начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений.

В Силах обороны Украины также отметили, что российские оккупанты продолжали активно вести штурмовые действия именно на Покровском направлении.