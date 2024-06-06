ua en ru
Пт, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия подняла четыре Ту-95 и запустила "Шахеды" по Украине, - Воздушные силы

Четверг 06 июня 2024 23:55
UA EN RU
Россия подняла четыре Ту-95 и запустила "Шахеды" по Украине, - Воздушные силы Фото: в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики запустили для очередной воздушной атаки по территории Украины вечером 6 июня несколько групп дронов-камикадзе, а также подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Внимание! Зафиксирован вылет 4-х Ту-95", - говорится в объявлении военных около половины двенадцатого.

Отметим, данных о вероятном выходе этих бомбардировщиков на пусковые рубежи для потенциальных ударов по территории Украины пока нет. Добавим также, что Ту-95МС может нести до 6 ракет Х-555 а более новые Ту-95МСМ могут нести более современную крылатую ракету Х-101.

Перед этим в Воздушных силах информировали о запуске противником ударных беспилотников по Украине. Так, сначала "Шахеды" заходили на юге через Херсонскую область и направлялись в сторону Николаевской области, и курсировали на северо-запад.

Позже военные обновили данные о движении беспилотников противника:

  • вражеские дроны из Николаевской области заходят в Кировоградскую область - курс западный,
  • ударные БпЛА в Николаевской области двигаются по курсу предыдущих,
  • еще дроны-камикадзе в акватории Черного моря - приближаются к Южному северному курсу,
  • фиксируется несколько новых групп ударных вражеских БПЛА в Херсонской области - движение в сторону Никополя.

Кроме того, в воздушных силах также предупреждали о ракетной опасности для Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Позже жителей Одессы предупредили о движении "Шахеда" в сторону города. Позже были зафиксированы БПЛА врага в Харьковской области, летевшие курсом на запад.

Около 00:20 военные обновили данные о движении дронов-камикадзе врага:

  • БпЛА в Кировоградской области с Черкасской областью - курс западный (Винницкая область),
  • "Шахеды" на границе Днепропетровской и Николаевской областей - курс западный,
  • БпЛА в центре Херсонской области - вектор движения на северо-запад,
  • беспилотник в центре Николаевской области - курс северо-западный,
  • БпЛА на юге Николаевской области - курс северо-западный,
  • "Шахед" в акватории Черного моря - двигается в направлении Николаевской области.

В 01:20 в Воздушных силах заявили, что фиксируется угроза баллистики с северо-востока в областях.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят не покидать укрытия и соблюдать правило "двух стен".

Работа ПВО

В Силах обороны юга Украины проинформировали о боевой работе по регионам по отражению воздушной атаки.

Также военные предупредили, что не исключено использование врага и баллистического вооружения.

На данный момент карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Россия подняла четыре Ту-95 и запустила &quot;Шахеды&quot; по Украине, - Воздушные силы

Ранее сообщалось, что вечером 6 июня в Силах обороны юга предупреждали украинцев об очень высоком уровне ракетной опасности. Так, было зафиксировано, что РФ вывела в Черное море три надводных ракетоносителя, снаряженных до 24 крылатых ракет типа "Калибр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ту-95 Воздушная тревога Атака дронов
NEWS
Франция передаст Украине боевые самолеты Mirage 2000, - Макрон
Франция передаст Украине боевые самолеты Mirage 2000, - Макрон
DAILY
10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler 10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев