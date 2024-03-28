RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В еще одном городе Германии открылся "Паспортный сервис": куда обращаться

Фото: Мобильный пункт "Паспортного сервиса" за границей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы за границей смогут оформить украинские документы еще в одном городе Германии. В Мюнхене начинает работу паспортный сервис ГП "Документ".

Услуги будут предоставляться в мобильном пункте с микроавтобусами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Германии Алексея Макеева.

С 28 марта в Мюнхене начинает официально работать мобильный пункт "Паспортного сервиса". Услуги по оформлению документов будут предоставляться в 6 специально оборудованных микроавтобусах.

Адрес, куда теперь можно обращаться для оформления паспортов: Мюнхен, Dachauer Straße 122а (во дворе помещения для приема украинских искателей убежища).

Перечень услуг – такой же, как и в других центрах ГП "Документ". В частности, можно оформить ID-карту или загранпаспорт.

Оформление загранпаспорта было самой большой и частой проблемой, с которой сталкивались украинские граждане в Германии, отметил Алексей Макеев.

По его словам, только в 2023 году ГП "Документ" оформило в Германии более 170 тысяч паспортов, ID-карт или водительских удостоверений в паспортных сервисах в Берлине и Кельне.

Напомним, мы писали, как восстановить утраченный паспорт. Для этого можно обратиться в паспортный сервис ГП "Документ".

Украинцы за рубежом, впервые оформляющие паспорт после достижения 18 лет, смогут это сделать в подразделениях ГП "Документ". Процедуру установления личности смогут проводить в режиме видеоконференцсвязи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
паспорт УкраїниДокументы