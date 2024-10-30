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Российские власти с энтузиазмом репрессируют генералов Шойгу, - британская разведка

Россия, Среда 30 октября 2024 13:26
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Российские власти с энтузиазмом репрессируют генералов Шойгу, - британская разведка Фото: Александр Оглоблин (росСМИ)
Автор: Александр Белоус

Российские власти с энтузиазмом преследуют генералов, назначенных во время Шойгу. Некоторых арестовывают по второму разу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, по данным Следственного комитета России, генерал-майор Александр Оглоблин был арестован и находится в предварительном заключении по обвинению в получении взятки в размере 10 млн рублей (порядка 100 тысяч долларов) от телекоммуникационной компании в качестве поощрения за получение контрактов министерства обороны России.

Ранее Оглоблин был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы в феврале 2022 года в связи с отдельными обвинениями в хищении.

Он был досрочно освобожден после дачи показаний против своего бывшего начальника, заместителя начальника Генерального штаба и начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который был задержан в мае 2024 года.

Поданным британской разведки, второй арест Оглоблина демонстрирует, что российские власти продолжают с энтузиазмом преследовать по обвинениям в коррупции действующих и бывших должностных лиц обороны (назначенных в эпоху бывшего министра обороны Сергея Шойгу) даже после вынесения первоначальных обвинительных приговоров.

"Целью российских властей почти наверняка не является полное искоренение коррупции. Такое поведение имеет основополагающее значение для функционирования режима. Вместо этого российские власти, вероятно, стремятся ограничить коррупцию до более управляемых уровней, которые оказывают менее радикальное влияние на функционирование ведомства", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что в Москве идут репрессии против генералов по обвинению в коррупции. Кроме министерства обороны, она затронула и другие силовые ведомства.

Аресты генералов начались весной 2024 года. Однако, по данным британской разведки, искоренить коррупцию в российском военном ведомстве невозможно.

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