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Беларусь строит фортификационные сооружения недалеко от границы с Украиной, - "Гаюн"

Новина українською →
Четверг 18 мая 2023 15:24
Беларусь строит фортификационные сооружения недалеко от границы с Украиной, - "Гаюн" Фото: Беларусь строит фортификационные сооружения недалеко от границы с Украиной (рос СМИ)
Автор: Сергей Пышкин

В Беларуси, в 20 километрах от границы с Украиной, появилась линия "зубов дракона". Кроме того, рядом с ними строятся вероятно фортификационные постройки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусские Гаюны".

В 10 километрах от Гомеля, возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений - "зубы дракона".

"Кроме того, совсем рядом с зубами продолжаются строительные работы по сооружению, вероятно, фортификационных сооружений", - пишет пресс-служба.

Как пишет мониторинговая группа, символично то, что только сегодня утром, 18 мая, Александр Лукашенко утверждал, что будущее украинское контрнаступление является якобы "дезинформацией".

"То есть в контрнаступление Лукашенко не верит, но все равно решил перестраховаться?", - добавляет пресс-служба.

Беларусь строит фортификационные сооружения недалеко от границы с Украиной, - &quot;Гаюн&quot;

Фото: Беларусь строит фортификационные сооружения недалеко от границы с Украиной (t.me/Hajun_BY)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным мониторинговой группы, Россия в это время перебросила на авиационную базу под Минск свои истребители. Предварительно речь идет о 10 самолетах.

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