Беларусь строит фортификационные сооружения недалеко от границы с Украиной, - "Гаюн"

В Беларуси, в 20 километрах от границы с Украиной, появилась линия "зубов дракона". Кроме того, рядом с ними строятся вероятно фортификационные постройки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусские Гаюны".

В 10 километрах от Гомеля, возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений - "зубы дракона".

"Кроме того, совсем рядом с зубами продолжаются строительные работы по сооружению, вероятно, фортификационных сооружений", - пишет пресс-служба.

Как пишет мониторинговая группа, символично то, что только сегодня утром, 18 мая, Александр Лукашенко утверждал, что будущее украинское контрнаступление является якобы "дезинформацией".

"То есть в контрнаступление Лукашенко не верит, но все равно решил перестраховаться?", - добавляет пресс-служба.

Фото: Беларусь строит фортификационные сооружения недалеко от границы с Украиной (t.me/Hajun_BY)