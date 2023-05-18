Беларусь строит фортификационные сооружения недалеко от границы с Украиной, - "Гаюн"
В Беларуси, в 20 километрах от границы с Украиной, появилась линия "зубов дракона". Кроме того, рядом с ними строятся вероятно фортификационные постройки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусские Гаюны".
В 10 километрах от Гомеля, возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений - "зубы дракона".
"Кроме того, совсем рядом с зубами продолжаются строительные работы по сооружению, вероятно, фортификационных сооружений", - пишет пресс-служба.
Как пишет мониторинговая группа, символично то, что только сегодня утром, 18 мая, Александр Лукашенко утверждал, что будущее украинское контрнаступление является якобы "дезинформацией".
"То есть в контрнаступление Лукашенко не верит, но все равно решил перестраховаться?", - добавляет пресс-служба.
Фото: Беларусь строит фортификационные сооружения недалеко от границы с Украиной (t.me/Hajun_BY)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным мониторинговой группы, Россия в это время перебросила на авиационную базу под Минск свои истребители. Предварительно речь идет о 10 самолетах.
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