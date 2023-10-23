Как относятся к украинцам в Литве через полтора года войны: опрос

Литва предоставила убежище более 50 тысячам украинцев. Через полтора года войны уровень поддержки беженцев в обществе остается высоким.

Как в Литве относятся к бежавшим от войны в Украине, РБК-Украина сообщает со ссылкой на madeinvilnius.lt.

Отношение литовцев к мигрантам из третьих стран показал опрос, который компания Sprinter провела в сентябре по заказу Вильнюсского офиса Международной организации миграции (МОМ).

Оказалось, что отношение к беженцам из Украины самое доброжелательное по сравнению с выходцами из других стран.

"В Литве сейчас более 50 тысяч украинцев. Следует отметить, что их оценивают наиболее благосклонно, почти в 8 из 10 баллов по сравнению с другими мигрантами, прибывающими в Литву. Это значит, что украинцы достаточно вовлечены в литовское общество", – отметил глава МОМ Литвы Эйтвидас Бингелис .

Половина опрошенных (49%) согласны, чтобы украинцы, которые учат язык и найдут работу, оставались в стране после войны. Треть (36%) не против пребывания украинцев в Литве, какие у них такие намерения. Только каждый десятый против того, чтобы украинские беженцы оставались и после войны.

В то же время, подавляющее большинство литовцев (76% опрошенных) поддерживают прием украинцев в стране в настоящее время. Только 17% не согласны с этим.

Более половины участников опроса (57%) согласны с предоставлением украинцам единовременного пособия на поселение. Также 47% значительно одобряют помощь и льготы людям с инвалидностью, социальную поддержку студентов (44%) и льготы на детей (42%).

Интеграцию украинцев в большинстве своем поддерживают жители больших городов и люди с большими доходами.

"Литовцы очень одобрительно относятся к проживающим в стране украинцам. Также большинство придерживается мнения, что украинцы должны больше интегрироваться в нашей стране, но в то же время соглашаются, что им нужно помогать", – объяснил результаты исследования говорил Эйтвидас Бингелис.

По его словам, украинцев воспринимают как трудолюбивых людей и это вызывает симпатию у литовцев. По мнению опрошенных, основным средством интеграции украинцев является организация курсов литовского языка (57%) и помощь в оформлении документов (47%).

Тем временем в одной из стран ЕС рекордно снизилась поддержка украинцев. В сентябре 2023 года 60% жителей Эстонии считали, что их государство должно принимать украинских беженцев.

Также мы писали, почему отношение поляков к украинским беженцам ухудшается. Хотя большинство сохраняют доброжелательность к украинцам, доля людей с отрицательными настроениями растет.

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