В еще одной стране ЕС появились фейки о выплатах украинцам: детали

В соцсетях Чехии распространяется сообщение с ложными суммами денежной помощи украинским беженцам. Якобы украинцы получают вдвое больше денег, чем чешские малообеспеченные семьи.
В то же время в Министерстве труда опровергли указанные расчеты, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague.
В Чехии дезинформаторы используют тему выплат украинцам, чтобы вызвать возмущение местных жителей. Ранее в Германии в соцсетях циркулировали публикации с преувеличенными расчетами общей суммы пособий украинцам. Теперь подобные сообщения появились и в Чехии.
В одной из публикаций приведены ложные расчеты выплат для семей чехов и украинских беженцев. Согласно сообщению, украинка с ребенком до 6 лет получает 10 тысяч крон (405 евро) помощи, тогда как чешская мать-одиночка с ребенком такого же возраста – всего 5520 крон (223 евро). Так что речь идет о "разнице" в два раза.
"Почему такая заинтересованность создать лучшие условия для жизни жителям чужой страны, а не своим собственным?", – пишут анонимные авторы публикации.
Между тем, спикер Министерства труда и социальных вопросов Якуб Аугуста отметил, что из сообщения вообще не ясно, каким образом там "вычисляли" размер помощи. По его словам, публикация манипулятивна и вводит в заблуждение.
В частности, пособие на ребенка назначается индивидуально и зависит и от возраста ребенка, доходов домохозяйства, поэтому невозможно автоматически принимать к рассмотрению конкретную сумму этого пособия.
В то же время украинские беженцы вообще не имеют права на указанные выплаты. Для украинцев со временной защитой предусмотрена гуманитарная помощь, и как исключительная мера – срочная помощь. Даже размер гуманитарной помощи беженцам, который упоминают дезинформаторы, уже давно изменился.
В Министерстве труда и социальных вопросах подчеркивают, что граждане Чехии имеют право на большее количество разновидностей социальной помощи, чем украинские беженцы.
Напомним, мы писали, можно ли уезжать из Чехии до получения новой визы временной защиты. Сейчас идет онлайн-регистрация.
Также мы рассказывали,что изменится для украинцев в Чехии в этом году. Страна постепенно корректирует программу поддержки, чтобы поощрить украинцев интегрироваться.
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