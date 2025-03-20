В домах Львова временно отключают отопление: что случилось

В жилых домах Львова приостанавливают теплоснабжение. На данный момент такое решение является временным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета в Telegram.

Что известно об отключении теплоснабжения во Львове

Согласно информации Львовского городского совета, теплоснабжение в жилые дома города приостанавливают временно. Такое решение приняли на фоне прогнозируемых погодных условий.

"В связи с потеплением, сегодня, 20 марта, днем, с 10:00 по 18:00, "Львовтеплоэнерго" приостановит теплоснабжение в жилые дома", - сообщили гражданам.

Отмечается, что получать тепло при этом будут:

школы;

садики;

поликлиники;

больницы.

"В дальнейшем тепловики будут мониторить прогноз погоды и, вероятно, будут продолжать такую практику", - отметили в ЛГС.

Уточняется, что по данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, сегодня днем температура воздуха поднимется до 11-13 градусов выше нуля.

Публикация ЛГС (скриншот: t.me/lviv_adm)