Еще одна страна отреагировала на запрос по Patriot для Украины

Принц Бахрейна Салман Аль Халифа заявил, что его страна не намерена передавать Украине зенитные ракетные системы Patriot, которые были закуплены у США.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил журналистам во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Журналисты спросили у Аль Халифы, планирует ли Бехрейн передать часть систем Patriot, которые получит от США, для помощи Украине, он сказал, что нет.

"Мы не имеем таких планов. Мы обязаны по состоянию на сейчас хранить их в Бахрейне", - отметил принц.

Patriot для Украины

Напомним, 9 июля президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина обращалась к Вашингтону с просьбой передать системы Patriot.

А уже 14 июля стало известно, что США и НАТО заключили соглашение: американское вооружение, в частности системы ПВО, будет поступать в Украину, а расходы на это возьмут на себя европейские партнеры.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит дополнительные комплексы Patriot в рамках многоуровневой договоренности с союзниками.

"Мы делаем все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов, для сбивания ракет. Приближаем договоренность, и это будет многоуровневая договоренность, относительно новых систем Patriot и ракет к ним", - сказал президент.