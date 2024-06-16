Еще одна страна возобновит работу своего посольства в Украине

Мексика возобновит работу своего посольства в Украине. Также будет усилено двустороннее сотрудничество между Мексикой и Украиной.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы с моей мексиканской коллегой Алисией Барсеной провели конструктивную и предметную встречу", – написал Кулеба.
Он также поблагодарил Мексику за участие в саммите мира и подтверждение своей приверженности миру на основе Устава ООН и фундаментальных принципов международного права.
My Mexican counterpart @AliciaBarcena и я был конструктивно и focused meeting.
Я имею счастливый в Мексике для участия счастливого симпатии и реафмерции своего члена в союзе, основанном на UN Charter, а также принципиальные принципы международного права.
We also discussed ways to… pic.twitter.com/pSPZp1Ypwe — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 16 июня 2024
Ранее РБК-Украина писала, что в прошлом году президент Владимир Зеленский поставил украинской дипломатической службе задачу открыть новые посольства в Африке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.