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Еще одна страна возобновит работу своего посольства в Украине

Фото: флаг Мексики (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Мексика возобновит работу своего посольства в Украине. Также будет усилено двустороннее сотрудничество между Мексикой и Украиной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы с моей мексиканской коллегой Алисией Барсеной провели конструктивную и предметную встречу", – написал Кулеба.

Он также поблагодарил Мексику за участие в саммите мира и подтверждение своей приверженности миру на основе Устава ООН и фундаментальных принципов международного права.

 

Ранее РБК-Украина писала, что в прошлом году президент Владимир Зеленский поставил украинской дипломатической службе задачу открыть новые посольства в Африке.

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МИД УкраиныДмитрий КулебаМексика