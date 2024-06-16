Ще одна країна відновить роботу свого посольства в Україні

Мексика відновить роботу свого посольства в Україні. Також буде посилено двосторонню співпрацю між Мексикою та Україною.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Twitter написав глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Ми з моєю мексиканською колегою Алісією Барсеною провели конструктивну та предметну зустріч", - написав Кулеба.
Він також подякував Мексиці за участь у саміті миру та підтвердження своєї відданості миру на основі Статуту ООН та фундаментальних принципів міжнародного права.
Раніше РБК-Україна писало, що минулого року президент Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.