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Еще одна страна ЕС с завтрашнего дня запретит въезд авто с российскими номерами

Фото: Мариуш Каминский, министр внутренних дел Польши (wikimedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Польша, вслед за Финляндией и странами Балтии, с завтрашнего дня, 17 сентября, также запретит въезд авто с российскими номерами в страну.

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министерства.

"После публикации 8 сентября этого года директив Европейской Комиссии о запрете въезда автомобилей, зарегистрированных в России, в ЕС, я хотел бы сообщить, что этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь", - заявил министр.

Каминский пояснил, что завтра ни один легковой автомобиль, который был зарегистрирован в России, не сможет въехать на территорию польского государства.

Запрет на въезд авто с российскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия заявили, что после разъяснений Еврокомиссии относительно санкций больше, запретят въезд автомобилей с российскими номерами на территорию своих стран. 

В случае прибытия на границу автомобиля с российской регистрацией у водителя и пассажиров будут два варианта: вернуться в Россию, или же пересечь границу без автомобиля, который могут конфисковать. 

Вчера, 15 сентября, к аналогичным ограничениям присоединилась и Финляндия.

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