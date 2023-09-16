Еще одна страна ЕС с завтрашнего дня запретит въезд авто с российскими номерами

"После публикации 8 сентября этого года директив Европейской Комиссии о запрете въезда автомобилей, зарегистрированных в России, в ЕС, я хотел бы сообщить, что этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь", - заявил министр.

Каминский пояснил, что завтра ни один легковой автомобиль, который был зарегистрирован в России, не сможет въехать на территорию польского государства.

Запрет на въезд авто с российскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия заявили, что после разъяснений Еврокомиссии относительно санкций больше, запретят въезд автомобилей с российскими номерами на территорию своих стран.

В случае прибытия на границу автомобиля с российской регистрацией у водителя и пассажиров будут два варианта: вернуться в Россию, или же пересечь границу без автомобиля, который могут конфисковать.

Вчера, 15 сентября, к аналогичным ограничениям присоединилась и Финляндия.