Еще одна страна ЕС разрешила украинцам восстанавливать водительское удостоверение

Отныне украинцы имеют возможность восстанавливать водительское удостоверение в связи с потерей или похищением еще в одной стране Европейского союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
"Сервисные центры МВД расширяют географию своих услуг, чтобы даже за тысячи километров украинцы получали качественный государственный сервис. Теперь наши сограждане имеют возможность восстанавливать водительские права в связи с потерей или похищением и в Словакии", - сообщили в МВД.
В министерстве заявили, что обслуживание осуществляется как за живой, так и за электронной очередью.
Для восстановления водительского удостоверения необходимо подготовить пакет документов:
Восстановление водительского удостоверения осуществляется в городе Братислава. Адрес расположения "Паспортного сервиса": ТЦ Нивы -1 этаж, территория автостанции (Mlynské nivy 5A, 821 09).
График работы "Паспортного сервиса" в Братиславе для обмена водительского удостоверения:
Напоминаем, что восстановить водительское удостоверение также можно в Стамбуле.
А обмен удостоверения осуществляется во всех 11 подразделах ГП "Документ" за границей. В частности, в Польше, Чехии, Словакии, Германии, Турции и Испании.
Добавим, что Турция признает украинские водительские права без экзамена.
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