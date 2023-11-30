Еще одна страна ЕС разрешила украинцам восстанавливать водительское удостоверение

"Сервисные центры МВД расширяют географию своих услуг, чтобы даже за тысячи километров украинцы получали качественный государственный сервис. Теперь наши сограждане имеют возможность восстанавливать водительские права в связи с потерей или похищением и в Словакии", - сообщили в МВД.

В министерстве заявили, что обслуживание осуществляется как за живой, так и за электронной очередью.

Для восстановления водительского удостоверения необходимо подготовить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт;

идентификационный номер;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) в случае изменения персональных данных;

медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

Восстановление водительского удостоверения осуществляется в городе Братислава. Адрес расположения "Паспортного сервиса": ТЦ Нивы -1 этаж, территория автостанции (Mlynské nivy 5A, 821 09).

График работы "Паспортного сервиса" в Братиславе для обмена водительского удостоверения:

вторник-пятница: 10:00 - 17:00,

суббота: 10:00 - 15:30,

воскресенье и понедельник - выходные.

Напоминаем, что восстановить водительское удостоверение также можно в Стамбуле.

А обмен удостоверения осуществляется во всех 11 подразделах ГП "Документ" за границей. В частности, в Польше, Чехии, Словакии, Германии, Турции и Испании.

Добавим, что Турция признает украинские водительские права без экзамена.

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