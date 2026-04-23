Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Еще одна страна присоединилась к созданию спецтрибунала для РФ

13:00 23.04.2026 Чт
2 мин
Трибунал должен привлечь руководство РФ к ответственности за войну против Украины
aimg Татьяна Степанова
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

Финляндия присоединилась к соглашению для запуска спецтрибунала для России за преступления агрессии против Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Финляндия стала 21-м государством, которое официально присоединилось к трибуналу. Ожидаем, что это количество и в дальнейшем будет расти", - отметил Сибига.

По его словам, к созданию спецтрибунала приглашаются все государства и не только европейские.

"Часть мира не имеет значения, когда речь идет об универсальной ценности уважения к международному праву и необходимости обеспечения справедливости", - подчеркнул министр.

Он добавил, что соглашение будет вынесено на голосование через несколько недель в Кишиневе на заседании Комитета министров Совета Европы.

"Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины является исторической инициативой. Присоединяйтесь к воплощению ее в жизнь", - призвал партнеров Сибига.

Спецтрибунал для РФ

Напомним, в Европе продолжается работа над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

В июне прошлого года Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины.

Перед этим, 9 мая 2025 года, во Львове состоялась ключевая международная встреча, на которой министры иностранных дел десятков европейских стран вместе с представителями Совета Европы дали политический старт созданию спецтрибунала.

После этого процесс перешел в юридическую плоскость: страны начали готовить соглашения, собирать поддержку и формировать правовую базу трибунала, который планируют разместить в Гааге.

Трибунал будет иметь статус международного органа. Его работа будет базироваться на статье 8 bis Римского статута Международного уголовного суда, а также на положениях резолюции Генассамблеи ООН №3314.

Ожидается, что суд сможет принимать решения даже при отсутствии обвиняемых - в частности в отношении политического и военного руководства России, а потенциально также Беларуси и КНДР.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 25 государств заявили о готовности стать участниками спецтрибунала.

Больше по теме:
МИД УкраиныРоссийская ФедерацияФинляндияАндрей СибигаВойна в УкраинеСпецтрибунал