Возможно ли сейчас новое наступление РФ из Беларуси: оценка Буданова и Дейнеко

Российские оккупанты теоретически могут снова начать свое наступление с территории Беларуси. Их передвижение постоянно отслеживается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

По словам главы ГПСУ, Россия сейчас активно использует территорию Беларуси, но он относится к таким данным очень скептически из-за информации нашей разведки.

"Теоретически, напасть могут. Мы отслеживаем перемещения сил Беларуси и РФ, которые на территории Беларуси… Сказать, нападут или не нападут нельзя. Угрожающей ситуации сейчас объективно мы не наблюдаем", - подчеркнул он.

Стоит заметить, что комментарий у Дейнеко брали 22 февраля 2023 года.

При этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что по состоянию на сейчас такое наступление "абсолютно нереальное".

"Этого не будет и в планах нет", - подчеркнул Буданов.