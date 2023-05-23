Еще один решающий фактор. У Резникова назвали преимущества ракет Storm Shadow для Украины

Украина получила ряд преимуществ после того, как Британия передала ей дальнобойные ракеты Storm Shadow. Они могут стать решающим фактором на поле боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center в Telegram.
Медийная платформа, которая координируется Минобороны Украины, объяснила, что ракеты Storm Shadow обладают рядом важных для нашей страны характеристик.
Британские ракеты Storm Shadow способны бить по целям, которые находятся на расстоянии от 250 километров. Это значит, что у украинских защитников теперь есть возможность наносить удары по всей глубине оккупированных территорий, включая АР Крым.
В ведомстве напомнили, что расстояние от Херсона до Севастополя по прямой составляет 237 километров, а от Запорожья до Керчи, где находится Крымский мост, - 295 километров. При этом от Краматорска до Луганска - 128 километров.
Полет ракеты может происходить на малых высотах - 40-60 метров. Таким образом она становится малозаметной даже для глубоко ешелованной противовоздушной обороны врага.
Ракету программируют за день до вылета и она работает по принципу "выстрелил и забыл". Она обладает совершенной системой наведения, которая включает не только GPS навигацию, но и систему распознавания рельефа местности. При подлете к цели активизируется тепловизионная головка самонаведения, идентифицирующая цель, заложенную в память.
Возможности таких ракет, которые запускают при помощи авиации, намного превышают мобильность наземных ракетных систем.
В Минобороны подытожили, что Storm Shadow значительно расширяют возможности украинских защитников в нанесении ударов по противнику.
Стоит заметить, что впервые информацию о передаче Украине ракет Storm Shadow 11 мая подтвердил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.
При этом уже 18 мая министр рассказал о том, что украинские защитники начали применять ракеты против россиян.
Более детально о ракетах можете узнать в материале РБК-Украина.
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