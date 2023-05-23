Еще один решающий фактор. У Резникова назвали преимущества ракет Storm Shadow для Украины

Медийная платформа, которая координируется Минобороны Украины, объяснила, что ракеты Storm Shadow обладают рядом важных для нашей страны характеристик.

Фото: в Минобороны назвали характеристики Storm Shadow (t.me/militarymediacenter)

Дальность

Британские ракеты Storm Shadow способны бить по целям, которые находятся на расстоянии от 250 километров. Это значит, что у украинских защитников теперь есть возможность наносить удары по всей глубине оккупированных территорий, включая АР Крым.

В ведомстве напомнили, что расстояние от Херсона до Севастополя по прямой составляет 237 километров, а от Запорожья до Керчи, где находится Крымский мост, - 295 километров. При этом от Краматорска до Луганска - 128 километров.

Незаметность

Полет ракеты может происходить на малых высотах - 40-60 метров. Таким образом она становится малозаметной даже для глубоко ешелованной противовоздушной обороны врага.

Точность

Ракету программируют за день до вылета и она работает по принципу "выстрелил и забыл". Она обладает совершенной системой наведения, которая включает не только GPS навигацию, но и систему распознавания рельефа местности. При подлете к цели активизируется тепловизионная головка самонаведения, идентифицирующая цель, заложенную в память.

Мобильность

Возможности таких ракет, которые запускают при помощи авиации, намного превышают мобильность наземных ракетных систем.

В Минобороны подытожили, что Storm Shadow значительно расширяют возможности украинских защитников в нанесении ударов по противнику.

Передача Украине Storm Shadow

Стоит заметить, что впервые информацию о передаче Украине ракет Storm Shadow 11 мая подтвердил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

При этом уже 18 мая министр рассказал о том, что украинские защитники начали применять ракеты против россиян.

Более детально о ракетах можете узнать в материале РБК-Украина.