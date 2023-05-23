Ще один вирішальний чинник. У Резнікова назвали переваги ракет Storm Shadow для України

Медійна платформа, яка координується Міноборони України, пояснила, що ракети Storm Shadow мають низку важливих для нашої країни характеристик.

Фото: у Міноборони назвали характеристики Storm Shadow (t.me/militarymediacenter)

Дальність

Британські ракети Storm Shadow здатні бити по цілях, що знаходяться на відстані від 250 кілометрів. Це означає, що українські захисники тепер мають можливість завдавати ударів по всій глибині окупованих територій, включаючи АР Крим.

У відомстві нагадали, що відстань від Херсона до Севастополя по прямій становить 237 кілометрів, а від Запоріжжя до Керчі, де знаходиться Кримський міст, - 295 кілометрів. При цьому від Краматорська до Луганська - 128 кілометрів.

Непомітність

Політ ракети може відбуватися на малих висотах - 40-60 метрів. Таким чином вона стає малопомітною навіть для глибоко ешелованої протиповітряної оборони ворога.

Точність

Ракету програмують за день до вильоту і вона працює за принципом "вистрілив та забув". Вона має досконалу систему наведення, яка включає не тільки GPS навігацію, але й систему розпізнавання рельєфу місцевості.

При підльоті до цілі активізується тепловізійна головка самонаведення, що ідентифікує ціль, закладену в пам'ять.

Мобільність

Можливості таких ракет, які запускають за допомогою авіації, набагато перевищують мобільність наземних ракетних систем.

У Міноборони підсумували, що Storm Shadow значно розширюють можливості українських захисників у завдання ударів по противнику.

Передача Україні Storm Shadow

Варто зауважити, що вперше інформацію про передачу Україні ракет Storm Shadow 11 травня підтвердив голова Міноборони Британії Бен Уоллес.

При цьому вже 18 травня міністр розповів, що українські захисники почали застосовувати ракети проти росіян.

Більш детально про ракети можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.