В Черновицком национальном университете запретили использование Telegram

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на molbuk.ua .

Эти мероприятия касаются служебного персонала и преподавателей, однако студентам пользование Telegram не запрещено. Если кто-нибудь подключится к университетской сети, доступ к Telegram будет автоматически заблокирован. Университет уже начал внедрять нововведения.

Напомним, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию ввел особые меры по использованию мессенджера Telegram и рассматривает возможность его полной блокировки в стране. Это решение принято с целью защиты служебной информации и усиления контроля за медиапространством.

В Нацсовете напомнили, что ограничения для Telegram на служебных устройствах уже действуют, а также создан отдельный сегмент сети для анализа деятельности медиа в мессенджере. Отмечено, что дальнейшие действия могут привести к блокированию Telegram, как это было с "ВКонтакте" и другими подсанкционными платформами.

Также РБК-Украина писало, что Telegram обновит условия пользования и будет раскрывать данные нарушающих правила пользователей с привлечением искусственного интеллекта. Как сообщил Павел Дуров, специальная команда работала по повышению безопасности поиска в Telegram. Проблемный контент теперь удален из результатов поиска, а пользователи могут сообщать об опасном содержимом через специального бота. Новые условия пользования также предусматривают возможность передачи IP-адресов и телефонных номеров нарушителей соответствующим органам на законных основаниях, что должно удержать злоумышленников от злоупотреблений.

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