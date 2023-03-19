Под оккупированным Симферополем неизвестные похитили крымского татарина, - правозащитники

Сейдаметова похитили неустановленных лиц в селе Укромное Симферопольского района.

"17 марта, где-то около 5-6 часов вечера, Таир уехал в гости к двоюродному брату в село Укромное. Там он пробыл какое-то время и подъехала машина, двоюродный брат заметил, что одна легковая машина, внедорожник, очень долго стоит у дороги " Таир не обратил внимание. Когда брат сказал, что обычно машины так долго не стоят, тут же подъехала "Газель" белая, тонированная, там было 6-7 человек. Вышел двоюродный брат и они ему" сказали: "Зов Таира". Сначала он не хотел отвечать. В результате они сказали, что знают, что Таир там, они доказательства выдвинули и Таир вышел. Они убедились, что это он, посадили его в машину", - рассказала сестра Сейдаметова.

В настоящее время никаких известий о его местонахождении нет.

Напомним, в оккупированном Крыму российские силовики обыскали здание крымского татарина.

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