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Под оккупированным Симферополем неизвестные похитили крымского татарина, - правозащитники

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Симферопольский район, Воскресенье 19 марта 2023 19:02
Под оккупированным Симферополем неизвестные похитили крымского татарина, - правозащитники Фото: крымский татарин Таир Сейдаметов (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Карина Левицкая

В Симферопольском районе временно оккупированного Крыма неизвестные похитили крымчанина Таира Сейдаметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественную организацию "Крымская солидарность".

Сейдаметова похитили неустановленных лиц в селе Укромное Симферопольского района.

"17 марта, где-то около 5-6 часов вечера, Таир уехал в гости к двоюродному брату в село Укромное. Там он пробыл какое-то время и подъехала машина, двоюродный брат заметил, что одна легковая машина, внедорожник, очень долго стоит у дороги" Таир не обратил внимание. Когда брат сказал, что обычно машины так долго не стоят, тут же подъехала "Газель" белая, тонированная, там было 6-7 человек. Вышел двоюродный брат и они ему" сказали: "Зов Таира". Сначала он не хотел отвечать. В результате они сказали, что знают, что Таир там, они доказательства выдвинули и Таир вышел. Они убедились, что это он, посадили его в машину", - рассказала сестра Сейдаметова.

В настоящее время никаких известий о его местонахождении нет.

Напомним, в оккупированном Крыму российские силовики обыскали здание крымского татарина.

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