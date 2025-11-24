RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Еще минус 1190 оккупантов: Генштаб сообщил о росте потерь РФ на 24 ноября

Фото: ВСУ (facebook.com easternforce)
Автор: Никончук Анастасия

По состоянию на 24 ноября Украина фиксирует новые данные о потерях российских сил с начала полномасштабной войны. Показатели продолжают расти практически по всем направлениям, что отражает интенсивность боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

За период с 24 февраля 2022 года по 24 ноября 2025 года ориентировочные потери российской армии существенно увеличились.

Согласно обновленным данным, численность утраченного личного состава достигла около 1 166 450 военнослужащих, причем только за последние сутки этот показатель вырос еще на 1 190 человек.

Бронетехника и артиллерия

Россия также потеряла значительное количество бронетехники. С начала войны подтверждено уничтожение 11 366 танков и 23 620 бронированных машин, что подчеркивает высокую интенсивность боев на ключевых направлениях.

Потери в артиллерии остаются критическими: зафиксировано 34 626 артсистем, а также 1 549 РСЗВ и 1 248 средств ПВО.

Авиация и беспилотники

С начала вторжения уничтожено 428 российских самолетов и 347 вертолетов. Особенно динамично растет статистика по дронам: количество сбитых или подавленных БПЛА оперативно-тактического уровня достигло 83 769 единиц, только за сутки прибавив 431.

Морские и ракетные потери

Российские силы также потеряли 28 кораблей и катеров, а один подводный корабль выведен из строя. Количество ликвидированных крылатых ракет составляет 3 981.

Автотранспорт и спецтехника

Существенными остаются и потери в автомобильной технике: уничтожено или повреждено 68 006 единиц, включая автоцистерны. Спецтехника РФ потеряла 4 003 единицы, что отражает снижение логистических и инженерных возможностей российских войск.

Напоминаем, что украинские Силы обороны продолжают удерживать инициативу на наиболее напряжённых участках фронта, успешно отражая постоянные штурмы российских подразделений и не позволяя им продвинуться; по информации штаба, к вечеру 23 ноября было зафиксировано 177 боевых эпизодов, что подчёркивает высокую интенсивность боёв.

Отметим, что в Покровске российские подразделения применяют обновленные тактические схемы, создавая дополнительные сложности для украинских защитников и повышая риски на линии фронта.

Генштаб ВСУВойна в Украине