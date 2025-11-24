Сводка с фронта 23 ноября: Силы обороны остановили более 170 боев
Украинские Силы обороны продолжают удерживать оперативную инициативу на ключевых участках фронта, отражая постоянные атаки российских войск и срывая их попытки продвинуться на нескольких направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
По данным штаба, к вечеру 23 ноября зафиксировано 177 боевых столкновений.
Российские подразделения активно используют авиацию и дроны: нанесено 39 ударов с воздуха, сброшено 102 управляемые авиабомбы, применено 3777 дронов-камикадзе.
Кроме того, за сутки зафиксировано 3696 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам.
Север и Слобожанщина
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг предпринял восемь атак, использовал две управляемые авиабомбы и провел свыше сотни обстрелов.
На Южно-Слобожанском участке украинские воины остановили штурмы в районах Волчанска и Синельниково, где три атаки уже отражены, а одно столкновение продолжается.
На Купянском направлении защитники отбили три попытки продвижения противника возле Степной Новоселовки и Петропавловки.
Восточные направления
На Лиманском направлении удалось остановить шесть вражеских атак в районах Новоегоровки, Среднего, Заречного и в сторону Нового Мира.
На Славянском направлении украинские подразделения отбили семь штурмов, еще один бой продолжается.
На Краматорском направлении противник дважды пытался наступать в районах Временного Яра и Майского.
Донецкое направление
На Константиновском направлении зафиксировано 29 атак, все они завершились безуспешно для противника.
На Покровском участке враг совершил 55 попыток штурма в районах Владимировки, Родинского, Никаноровки, Покровска и других населенных пунктов.
Силы обороны ликвидировали 42 захватчиков, ранили 31, уничтожили 25 дронов, три авто, два танка, четыре пункта управления БПЛА и 13 укрытий.
Южные направления
На Александровском направлении украинские подразделения остановили 20 атак в районах Зеленого Гая, Сосновки, Алексеевки и других населенных пунктов.
На Гуляйпольском направлении отражено 16 штурмов, на Ореховском — шесть.
На Приднепровском направлении оккупанты провели две атаки в направлении Антоновского моста, но обе завершились безрезультатно.
Напоминаем, что сенатор Линдси Грэм заявил, что подготовленный Вашингтоном проект мирного соглашения по Украине нуждается в дополнительной проверке и должен быть рассмотрен Конгрессом, который, по его мнению, обязан оценить прозрачность документа и наличие реальных механизмов безопасности, способных предотвратить повторную агрессию, назвав сам план потенциальной возможностью для достойного и справедливого завершения войны.
Отметим, что американские и украинские чиновники, участвующие в переговорах, сообщают, что Вашингтон рассматривает возможность пригласить Владимира Зеленского в США, и, по данным СМИ, такой визит станет возможен в случае успешного завершения женевских консультаций, а также может быть организован уже на следующей неделе в контексте усилий Дональда Трампа по согласованию мирного плана, который планируют утвердить к Дню благодарения 27 ноября.