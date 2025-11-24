ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сводка с фронта 23 ноября: Силы обороны остановили более 170 боев

Украина, Понедельник 24 ноября 2025 01:00
UA EN RU
Сводка с фронта 23 ноября: Силы обороны остановили более 170 боев Фото: украинский военный (facebook.com easternforce)
Автор: Никончук Анастасия

Украинские Силы обороны продолжают удерживать оперативную инициативу на ключевых участках фронта, отражая постоянные атаки российских войск и срывая их попытки продвинуться на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По данным штаба, к вечеру 23 ноября зафиксировано 177 боевых столкновений.

Российские подразделения активно используют авиацию и дроны: нанесено 39 ударов с воздуха, сброшено 102 управляемые авиабомбы, применено 3777 дронов-камикадзе.

Кроме того, за сутки зафиксировано 3696 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам.

Север и Слобожанщина

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг предпринял восемь атак, использовал две управляемые авиабомбы и провел свыше сотни обстрелов.

На Южно-Слобожанском участке украинские воины остановили штурмы в районах Волчанска и Синельниково, где три атаки уже отражены, а одно столкновение продолжается.

На Купянском направлении защитники отбили три попытки продвижения противника возле Степной Новоселовки и Петропавловки.

Восточные направления

На Лиманском направлении удалось остановить шесть вражеских атак в районах Новоегоровки, Среднего, Заречного и в сторону Нового Мира.

На Славянском направлении украинские подразделения отбили семь штурмов, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении противник дважды пытался наступать в районах Временного Яра и Майского.

Донецкое направление

На Константиновском направлении зафиксировано 29 атак, все они завершились безуспешно для противника.

На Покровском участке враг совершил 55 попыток штурма в районах Владимировки, Родинского, Никаноровки, Покровска и других населенных пунктов.

Силы обороны ликвидировали 42 захватчиков, ранили 31, уничтожили 25 дронов, три авто, два танка, четыре пункта управления БПЛА и 13 укрытий.

Южные направления

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 20 атак в районах Зеленого Гая, Сосновки, Алексеевки и других населенных пунктов.

На Гуляйпольском направлении отражено 16 штурмов, на Ореховском — шесть.

На Приднепровском направлении оккупанты провели две атаки в направлении Антоновского моста, но обе завершились безрезультатно.

Напоминаем, что сенатор Линдси Грэм заявил, что подготовленный Вашингтоном проект мирного соглашения по Украине нуждается в дополнительной проверке и должен быть рассмотрен Конгрессом, который, по его мнению, обязан оценить прозрачность документа и наличие реальных механизмов безопасности, способных предотвратить повторную агрессию, назвав сам план потенциальной возможностью для достойного и справедливого завершения войны.

Отметим, что американские и украинские чиновники, участвующие в переговорах, сообщают, что Вашингтон рассматривает возможность пригласить Владимира Зеленского в США, и, по данным СМИ, такой визит станет возможен в случае успешного завершения женевских консультаций, а также может быть организован уже на следующей неделе в контексте усилий Дональда Трампа по согласованию мирного плана, который планируют утвердить к Дню благодарения 27 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Генштаб ВСУ
Новости
Рубио после переговоров в Женеве: мы вносим изменения в план для Украины
Рубио после переговоров в Женеве: мы вносим изменения в план для Украины
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте