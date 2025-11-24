Сводка с фронта 23 ноября: Силы обороны остановили более 170 боев

Украинские Силы обороны продолжают удерживать оперативную инициативу на ключевых участках фронта, отражая постоянные атаки российских войск и срывая их попытки продвинуться на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По данным штаба, к вечеру 23 ноября зафиксировано 177 боевых столкновений.

Российские подразделения активно используют авиацию и дроны: нанесено 39 ударов с воздуха, сброшено 102 управляемые авиабомбы, применено 3777 дронов-камикадзе.

Кроме того, за сутки зафиксировано 3696 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам.

Север и Слобожанщина

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг предпринял восемь атак, использовал две управляемые авиабомбы и провел свыше сотни обстрелов.

На Южно-Слобожанском участке украинские воины остановили штурмы в районах Волчанска и Синельниково, где три атаки уже отражены, а одно столкновение продолжается.

На Купянском направлении защитники отбили три попытки продвижения противника возле Степной Новоселовки и Петропавловки.

Восточные направления

На Лиманском направлении удалось остановить шесть вражеских атак в районах Новоегоровки, Среднего, Заречного и в сторону Нового Мира.

На Славянском направлении украинские подразделения отбили семь штурмов, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении противник дважды пытался наступать в районах Временного Яра и Майского.

Донецкое направление

На Константиновском направлении зафиксировано 29 атак, все они завершились безуспешно для противника.

На Покровском участке враг совершил 55 попыток штурма в районах Владимировки, Родинского, Никаноровки, Покровска и других населенных пунктов.

Силы обороны ликвидировали 42 захватчиков, ранили 31, уничтожили 25 дронов, три авто, два танка, четыре пункта управления БПЛА и 13 укрытий.

Южные направления

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 20 атак в районах Зеленого Гая, Сосновки, Алексеевки и других населенных пунктов.

На Гуляйпольском направлении отражено 16 штурмов, на Ореховском — шесть.

На Приднепровском направлении оккупанты провели две атаки в направлении Антоновского моста, но обе завершились безрезультатно.