Еще две страны G7 присоединились к восстановлению пострадавших регионов, - Кубраков

Франция и еще одна страна "Большой семерки" будут работать над восстановлением пострадавших от войны областей Украины. Это будет следовать примеру, как это делает Дания в Николаеве и Николаевской области.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Говоря о Дании и Николаеве и области, министр отметил, что за год работы в этом проекте уже есть практические результаты. Кубраков считает, что это "идеальный проект сотрудничества на уровне регион-страна", к которому привлечен датский бизнес.
"Сейчас есть еще две страны из "Большой семерки". Один регион присоединился в марте. Это Черниговщина. И несколько проектов восстановления взяла Франция. Другой регион и страна-партнер будут объявлены в апреле", - сказал Кубраков, добавив, что это сотрудничество не отменяет происходящее на национальном уровне в плане развития и восстановления регионов.
На днях Госдепартамент США совместно с Немецким фондом Маршалла анонсировал создание предприятия "Партнерство городов Украины" для постоянного восстановления инфраструктуры. Новое государственно-частное партнерство поможет украинцам перепроектировать и отстроить устойчивые, инклюзивные и крепкие города.
Между тем, в Украине растет количество общин, которые начали составлять программы своего комплексного восстановления.
В конце февраля в Варшаве состоялся воркшоп, посвященный экономическому восстановлению Украины на примере Мариуполя.
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