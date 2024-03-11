Еще две страны G7 присоединились к восстановлению пострадавших регионов, - Кубраков

Говоря о Дании и Николаеве и области, министр отметил, что за год работы в этом проекте уже есть практические результаты. Кубраков считает, что это "идеальный проект сотрудничества на уровне регион-страна", к которому привлечен датский бизнес.

"Сейчас есть еще две страны из "Большой семерки". Один регион присоединился в марте. Это Черниговщина. И несколько проектов восстановления взяла Франция. Другой регион и страна-партнер будут объявлены в апреле", - сказал Кубраков, добавив, что это сотрудничество не отменяет происходящее на национальном уровне в плане развития и восстановления регионов.