Четверть Подола в Киеве – это заброшенные полуразрушенные здания, – интервью с краеведом

Подол мог бы быть туристическим магнитом. Но здесь приходят в упадок здания, а о некоторых его уникальных местах просто никто не знает. Чем важен Подол для Киева и как преодолеть его проблемы – РБК-Украина рассказывает краевед, руководитель Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" Роман Маленков.

Главное:

Какие достопримечательности и исторические локации входят в "Древний Киев" и почему мало кто знает об этом заповеднике?

Что малоизвестное стоит увидеть туристам на Подоле?

Правда ли, что район намного древнее, чем пишут исторические источники?

Почему на Подоле много заброшенных домов и сооружений в плохом состоянии?

Чем уникальна Замковая гора и во что превратилось это место сейчас?

Какова ситуация с "домом-монтром" на Валах и Гостиным двором в центре Подола?

Застраивают ли сейчас Воздвиженку и что с музеем на Почтовой?

Подол оживет по-другому. О заповеднике "Древний Киев"

– Роман, что такое заповедник "Древний Киев"? О нем мало кто знает, хотя в него входит это большая часть исторического центра Киева.

– "Древний Киев" - это территория от Днепра, охватывает Подол по Верхний Вал, нагорную часть Киева – город Владимира – до Большой Житомирской с обеих сторон, фактически до Софии Киевской. Это 175 гектаров заповедной киевской земли, где расположены более 400 памятников архитектуры, истории, искусства, культуры. Это один из крупнейших историко-культурных заповедников в Украине.

Название мало кто слышал, потому что это "заповедник-призрак": существовал он с 1987 года, но чисто формально на бумаге. У нас на балансе 84 здания, но нет ни одного знака, информационного стенда или таблицы на доме о том, что это объект заповедника. Я на должности три месяца, и сейчас собираю команду нужных людей: остро стоит вопрос мониторинга, нужно собирать базу объектов заповедника. Ничего же этого нет вообще. Это надо менять.

На территории заповедника по закону совсем другие условия застройки. Нельзя без разрешения даже цеплять вывески – магазинов, книжных магазинов, кафе. Но сейчас я вижу желание киевской власти изменить ситуацию и сделать заповедник настоящим заповедником.

Краевед, руководитель Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" Роман Маленков (фото: РБК-Украина)

Кроме исследования, сохранения, реставрации, должны быть еще экскурсии, популяризация. А здесь за всю историю заповедника не провели ни одной экскурсии для сборных групп, были лишь немногочисленные экскурсии от музеев. О чем можно говорить? В Европе есть historical reserves – территории, где резервируются исторические, архитектурные, художественные, любые другие памятники и объекты культурного наследия.

В Умани есть историко-архитектурный заповедник "Старая Умань", гораздо меньше. Там работает 16 человек, из них 4 экскурсовода. Они сделали подземелье под Василианским монастырем. Здесь идет до 40 групп туристов за день в выходные дни. Стоимость билета – 100 гривен с ребенка и 150 – со взрослого. Сразу можно посчитать, сколько это. Сейчас во время войны Умань посещает 300 тысяч туристов в год. Раньше было 600 тысяч в некоторые годы.

А у нас тут вообще никакой статистики нет, и нет самих туристов. И это исторический Подол – важная часть столицы Украины. Со Львовом не сравнить – там все лучше на уровень, или на несколько уровней. Например, на Подоле есть Аптека-музей, и во Львове есть. Во Львовскую аптеку-музей ходит множество людей, а об аптеке-музее на Подоле вообще мало кто знает, и посетителей там на порядок меньше.

Во многих регионах изюминка города – подземелья, куда водят туристов. А в Киеве нет ни одного открытого для туристов подземелья. Таких объектов множество в Польше, Словакии, Румынии – у наших соседей, и они очень посещаемы. И в Украине они есть. Например, во Львове есть экскурсионная программа "Подземный Львов". А в Киеве их для начала надо найти и адаптировать для посещений.

"Древний Киев" – территория от Днепра и Подола до нагорной части города Владимира (фото: РБК-Украина)

На территории заповедника потенциально много посетителей могли бы отдыхать, перезагружаться. Особенно это нужно сейчас, в условиях войны, люди изголодались по этому. Мы проводили два дня бесплатных экскурсий на День Киева, и вот каждую посетило около 100 человек. Для экскурсионных групп это огромное количество. Это не из-за того, что бесплатно. Просто люди хотели увидеть то, что не видели до этого.

По Подолу ходят много людей, они ежедневно идут возле исторических уникальных памятников, но их практически не посещают. На Контрактовой молодежь тусуется. Они тоже могли бы открывать для себя все это историческое наследие.

Об уникальных объектах заповедника, куда не ходят туристы

– Какие объекты заповедника малоизвестны, но интересны уникальным наследием?

– Вы знаете, что в Михайловском Златоверхом есть музей? А слышали, как играет музыкальный инструмент карильон? Это уникальный инструмент, где есть сотни колоколов. Фактически колокольный орган. Музыканты-колокольники играют в Михайловском трижды в неделю, в среду субботу и в воскресенье в 16.40.

Это просто невероятно звучит, и Киеву повезло, что это есть. Подъем на колокольню стоит всего 50 гривен. Только единицы из пришедших на экскурсию слышали этот инструмент раньше. И такого малоизвестного но очень интересного множество! Беда только с маркетингом.

Уникальная находка: рельеф в Михайловском соборе – пирофилитовый всадник 12 века (Украина Инкогнита)

В музее Михайловского Златоверхого есть рельеф – пирофилитовый всадник 12 века, ему почти 1000 лет. Это уникальное изображение всадника, святого воина. В Греции их делали из мрамора. У нас мрамора не было, и их делали из пирофиллита, который добывали возле Овруча.

Когда разрушали собор в 1930-х, несколько десятков всадников сняли и вывезли в Россию. В 1997-м почти случайно нашли эту плиту. Она лежала просто как ступенька в погреб. Это уникальная вещь, такого в Украине почти нет. А в фондах 1000-летний памятник значится как шиферная плита. Пошли бы смотреть туристы шиферную плиту? Да и вывески самого музея толком нет, ее не видно. При том что это один из замечательных и современных музеев.

Там также нашли фундаменты надвратной церкви 19 века, забыли и бросили. А монахи там сделали склад. Мы сделаем там расчистку, будем вносить в реестр памятников и показывать туристам. Также мы открыли для общественности монастырский погреб, туда уже можно водить туристов. Это самый старый действующий погреб Украины.

К заповеднику относится и дом детского творчества на Контрактовой площади, 12. Я зашел внутрь, смотрю, а там сохранились оригинальные своды, есть прекрасный зал. Сейчас обсуждаем с директором, чтобы туда тоже водить школьные экскурсии, если даст разрешение управление образования. Это дом, построенный в 1804 году. В 1850-х годах здесь сделали гимназию. Но этого никто не видит, там не было ни одного туриста.

Дом детского творчества на Контрактовой площади, 12, где сохранились оригинальные своды (фото: РБК-Украина)

Покровская церковь на Подоле – это памятник архитектуры 18 века, шедевр архитектуры Ивана Григоровича-Барского, украинского архитектора, представителя позднего казацкого барокко. Но церковь эта почти всегда закрыта.

На Контрактовой есть музей "Каменица киевского вийта" по адресу Константиновская 6/8. Это памятник архитектуры рубежа 17-18 веков. Музей сейчас закрыт на ремонт. Будем делать так, чтобы туда ходили значительно больше людей, чем до ремонта. Здесь есть уникальные вещи, а об этом тоже почти никто не знает.

В Контрактовом доме, историческом торговом доме на Межигорской 1, тоже замечательная архитектура, а там никто никогда не был. Это дом в собственности города, но помещение сейчас в аренде. А это наследие Киева, очень яркое.

Контрактовый дом на Подоле находится в коммунальной собственности, сейчас сдают в аренду и туристы там не бывают (фото: РБК-Украина)

Если это все открыть, Подол оживет по-другому. Нам необходимо раскрыть потенциал Подола, и есть потенциал стать самым богатым и самым прибыльным заповедником страны.

– У вас на балансе также Флоровский монастырь УПЦ МП. Есть какие-то планы, что с ним будет дальше?

– Его в 90-х годах отдали в бессрочную бесплатную аренду УПЦ МП. Здесь нет политического решения: УПЦ МП запретили, но как дальше быть с этими помещениями? А тем временем на территории монастыря построили помещение, которое уже является частной собственностью. Там есть много моментов, которые надо решать.

На территории монастыря везде вывески на русском языке – и в церковных магазинах, и на открытой территории монастыря, и служба ведется на русском. Моя идея – собор, трапезную, ротонду и несколько корпусов передать ПЦУ, чтобы они обустроили там храмы и культурное пространство. А в других зданиях сделать музейный городок.

У бывшего директора заповедника Владимира Собцова была когда-то идея – 400 музеев на Подоле. Это был город ремесленников, и можно сделать это по разным помещениям района, было бы очень интересно для экскурсий также.

В 90-х Флоровский монастырь на Подоле отдали в бессрочную бесплатную аренду УПЦ МП (фото: РБК-Украина)

Строительное лобби и заброшенные здания. О проблемных объектах Подола

– Как получилось, что на Подоле много разрушенных и заброшенных зданий?

– Одна из проблем в том, что на территории Подола очень много объектов, где мы не знаем, кто там владельцы. Коммуникации с собственниками сейчас почти нет. Части собственников мы даже не знаем, часть выехала за границу. Мы взяли на работу специалиста-историка, который будет делать базу по проблемным объектам. Будут поднимать документацию, а дальше – налаживать коммуникацию с теми собственниками. А может, им этот дом не нужен и они согласятся его продать ниже рыночной цены.

Сейчас большинство владельцев приходит к тому, что им выгоднее продать кому-то не очень дорого, чем реставрировать. Потому что реставрация – это намного дороже. А еще дороже будет его снести, начать что-то строить, а строительство остановят судебным решением. Надолго, а то и навсегда.

Такого тоже много, когда сносили и начали строить. По недостроям сделаем тоже отдельную базу. Потому что сейчас неизвестно их точное количество. Но примерно можно сказать, что не менее четверти Подола – заброшенные, недостроенные, полуразрушенные здания. Есть и такое, что по документам там здание, а на самом деле – пустой участок.

Жилой дом 19 века прямо возле Андреевского спуска, который горел по крайней мере дважды (фото: РБК-Украина)

Долго было строительное лобби – все довести до плохого состояния, снести и застроить новым. Это огромные деньги. Этим занимались тихо, чтобы никто не знал. Застройщики часто с мышлением как в 90-х. Они очень прямолинейны. Для них работает только одна схема – разрушать и строить новое большое. Кто заморачивается реставрацией? В стране из-за этого почти нет архитекторов-реставраторов, потому что такого никто не заказывает. Но сейчас эти недострои остановлены из-за нарушений.

На Подоле также много участков просто заброшены, где ничего нет и растут сорняки. Там по принципам тактического урбанизма, когда запускают небольшие точечные изменения, можно сделать много скверов. Датский урбанист запускает проект по реновации Контрактовой площади в Киеве. Там 7 миллионов 200 тысяч гривен вложений, и это привлекаются деньги датские. Эту практику можно распространить на многие объекты, и это не будет дорого.

– Какие объекты заповедника наиболее проблемные?

– Замковая гора – это историческое место. Там был литовский замок, потом – замок киевского воеводы Адама Киселя. Но там проблемы большие. Сейчас там все в 5 раз хуже, чем было раньше. Все заросло кустарниками, ни одной лавочки, ни одной смотровой площадки – ничего. А там могли бы гулять люди, отдыхать. Наслаждаться невероятными киевскими пейзажами. Это не требует миллиардов гривен. Там надо прокосить, поставить деревянные лавочки, сделать заграждения.

На Замковой мы нашли могилу казаков-богдановцев. Это невероятная история. В 1917 году, когда еще шла Первая мировая война, а Российская империя еще не была разделена, Петлюра, Винниченко и Грушевский создали полк имени Богдана Хмельницкого в пределах Российской имперской армии. Но в Петрограде сменили главу этого военного округа и прислали в Киев полк российских и полк донских казаков, а тех отправили на войну.

Замковая гора в Киеве сейчас в плохом состоянии (фото: РБК-Украина)

Полк Хмельницкого отправили эшелоном в поезде, фактически без оружия. На них напали керасилы и донские казаки. Расстреляли поезд. Было 16 погибших, 300 человек арестовали.

Эти 16 человек были первые жертвы российской измены. В то время это была фактически одна армия. Грушевский собирает огромную толпу, с торжествами хоронит этих людей на Замковой горе. В советские времена могила была забыта, но в 1979 году ее восстановили, и сейчас тоже там все в таком же состоянии. А это были украинские герои, и там тоже можно все восстановить. Люди отдавали бы дань уважения этим воинам, которые погибли за Украину.

О музее на Почтовой, Воздвиженке, "доме-монстре" и Гостином Дворе

– Какая сейчас ситуация с музеем на Почтовой площади?

– История началась с того, что в 2012 году застройщик начал строить там ТРЦ.

По законам, перед такими работами всегда надо проводить археологические раскопки, поскольку здесь везде – архитектурный шах Подола. И во время раскопок археологи нашли там остатки старого Киева до 12 века. Это в основном деревянные бревна, были также керамические находки, которые передали в различные музейные фонды.

В 2018 году Верховный суд разорвал договор застройщиком ТРЦ и запретил продолжение строительства. Оно там все так и стоит. Сейчас там так и есть эти найденные архитекторами деревянные бревна и плюс – стоят опоры с самой стройплощадки.

Подземная часть – это памятник археологии национального значения, который подчиняется исключительно государству, Министерству культуры. По этому памятнику первый вывод должны дать археологи. А Институт археологии говорит, что для этого надо провести археологические исследования до конца. Там еще на 10 метров вглубь копать надо. Но неизвестно, на сколько рассчитаны те временные строительные опоры. Они ставились на полгода. Археологи говорят: мы не можем там копать, там опасно. Да и любому там находиться опасно, проводить экскурсии – тем более.

По музею на Почтовой еще должны дать заключение археологи, но они говорят, что копать там сейчас опасно, – Роман Маленков (фото: РБК-Украина)

Над раскопками есть домик почтовой станции, который принадлежит общине Киева. Мы хотим провести реставрацию этого домика, а перед тем будут проведены соответствующие экспертизы.

– А что сейчас с так называемым "домом-монстром" на Валах? По решению суда, его должны были снести. Появлялась информация, что дом не введен в эксплуатацию, но квартиры ставили на продажу сами владельцы, и риелторы говорили, что все коммуникации там подведены.

– Там история не завершена. Судебные процессы продолжаются, а экспертизы и решения различных инстанций часто противоречат друг другу. По одному из решений дом должны были снести, но были апелляции. По моему мнению, ничего с ним делать не будут, потому что там уже заселились люди. Это коллизия, когда строили, несмотря на разрешения, а тогда уже процесс пошел дальше.

Есть очень похожий пример румынского города Констанцы. Замечательный красивый город на берегу Черного моря. Его застроили в конце 19-го-начале 20-го века, когда развился порт. Туда свозили лес, и купцы на этом очень разбогатели. Там тоже получилась судебная коллизия. До 1991 года как в СССР все было государственное, а потом начали приватизировать. Квартиры в старинных домах оказались в частной собственности.

Тогда в Румынии приняли закон о реституции – возвращении собственности. Но по документам это уже частная собственность. И уже 34 года, идут сюда, а невероятный центр Констанцы превратился в руины, потому что там никто не имеет права жить, ремонтировать. И никто не понимает, когда это закончится и как. Нечто похожее и с "домом-монстром" на Подоле.

ЖК "Подол Престиж" на Валах, который назвали "монстром на Подоле" (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Что произошло со зданием Гостиного Двора в центре Подола и почему не проходит его реставрация?

– Гостиный двор на Подоле – историческое здание начала 19 века, которое снесли и отстроили заново по оригинальному проекту в 1983-1990 годах. В 2012-2013-х активисты боролись за его сохранение, когда здание хотели перестроить под ТРЦ. Они организовывали акции, культурные события.

Благодаря давлению Гостинному вернули статус памятника и в 2021 году государство окончательно выиграло суды. Сейчас здание законсервировано. Город хочет провести реставрацию, но просит передать двор в коммунальную собственность.

Я знаком с активистами, которые отстаивали Гостиный двор. Моя подруга Виктория Кустова когда-то была депутатом Киевсовета. Ей сожгли джип, пробили череп, была тяжелая черепно-мозговая травма. Она после того уже перестала заниматься активно политикой.

Активисты боролись за то, чтобы сооружение сохранить и отдать общине. А Гостиный двор в конце концов забрали в государственную собственность. А у государства сейчас нет денег на восстановление.

Плюс – действует запрет на капитальное строительство на период войны. Киев сам хочет вернуть здание в коммунальную собственность, есть деньги, за которые его можно было бы восстановить. На такие работы нужны действительно большие деньги. И городу разрешено по законам свою коммунальную собственность приводить в порядок, поэтому это можно было бы сделать.

Гостиный Двор в советский период (фото: wikimedia.org)

– Могло ли не быть района Воздвиженка, если бы там в свое время были дома, которые внесли в список памятников архитектуры? И продолжают ли застраивать этот район сейчас?

– В советские времена чего-то прямо очень интересного на Воздвиженке не было. Ее начали застраивать в начале 2000-х. Перед тем отселяли жителей. Людей переселяли, предлагали им лучшие условия.

Дома там были старые, но большинство не имели статуса памятников архитектуры или охранного статуса. Конечно, если бы по закону это были памятники, никто бы не имел права это все сносить.

В итоге получились некие сказочные домики. Есть примеры украинского неомодерна с яркими фасадами. Можно долго спорить, что выглядит бутафорно, но все же такая архитектура производит впечатление. Я когда-то водил туда группу польских туристов, то они были под впечатлением, все фотографировали. Говорили: "У вас здесь такое есть, а вы не показываете".

Сейчас в основном все квартиры там уже выкуплены. Многие помещения выкупили банки. Некоторые из них стоят пустые или сдаются в аренду, но это не значит, что эти помещения не купили. Там есть вопрос по парковке, она проблемная. А саму Воздвиженку сейчас до сих пор достраивают, этот процесс продолжается.

С некоторыми исключениями, на Подоле фактически нет высотных зданий (фото: РБК-Украина)

Про историю и застройке Подола в 19 веке

– Правда ли, что Подол намного древнее, чем указано в официальных исторических свидетельствах?

- Конечно, жизнь на территории Подола существовала задолго до того, как появилось само географическое название "Подол". Само название впервые упоминается в 9 веке. А жизнь на этой территории, например, на Кирилловской стоянке, которую нашел Викентий Хвойка, была еще 15-25 тысяч лет до нашей эры.

– Как исторически сложилось, что на Подоле практически нет высоких зданий?

– На Подоле мы видим низкоэтажную архитектуру, а в Верхнем Киеве постройки уже другие. После того, как Батый уничтожил Киев, верхний город фактически перестал функционировать как центр Киева. Вся жизнь переносилась сюда, на Подол. На Подоле сохранилась каменица Киевского вита, о которой я уже говорил. Вийт - это фактически тогдашний мэр города. Нынешний Музей Гетманства - там жил второй войт и так далее. Возле дома детского творчества был магистрат, фактически мэрия.

А в Верхний Город все административное управление и в целом жизнь перенесли только во второй половине 19 века. На Подоле же перестройка началась раньше, в начале 19 века. До того большинство зданий здесь были деревянные, не каменные. В 1811 году на Подоле произошел страшный пожар, все сгорело. Тогда все перепланировали иначе, и дома уже строили двухэтажные. Во второй половине 19 века весь Подол был уже застроен, поэтому здесь высоких зданий уже не строили. Доходные дома строили уже сверху.

Хороший пример современной реставрации - музей Чернобыля на улице Спасская. Во-первых, там сняли краску и восстановили аутентичный цвет желтого киевского кирпича. Во-вторых, теперь можно будет подниматься на каланчу. Там еще добавили колокола и подчеркнули эту высотную доминанту Подола. А вообще на Подоле нет какой-то одной высотной доминанты – здания, которое выше других.

После реставрации музея Чернобыля можно увидеть оригинальный киевский желтый кирпич (фото: РБК-Украина)

– Как изменилось лицо Подола после прихода в город большевиков?

– Исчезло много храмов, церквей. Советская власть целенаправленно уничтожала и религиозную, и историческую архитектуру города и страны. Всего в те годы коммунисты в Киеве разрушили 67 храмов и других важных зданий. В 1930-х годах большевики уничтожили в Киеве десятки храмов, в том числе и на Подоле.

В Братском монастыре уничтожили Богоявленский собор, который был центром духовной жизни Киево-Могилянской академии. Снесли древнюю Успенскую церковь Пирогощи, построенную еще в 12 веке, Рождество-Христово церковь на Почтовой площади, где отпевали Тараса Шевченко. Многие другие храмы Подола закрывали, перестраивали или оставляли заброшенными.

– Какие мифы о Подоле можете развенчать?

– Есть на Подоле улица, которую называют Хоривой, но это неправильно. На самом деле это улица Хорива, названная в честь брата Кия, князя Хорива. Писали раньше, что, возможно, ее назвали в честь горы Хоревицы неподалеку. Но тогда было бы название не Хорива, а Хоревицкая.