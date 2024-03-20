Еще 700 оккупантов и 37 беспилотников. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды 20 марта, составляют 700 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 433 090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 37 беспилотников и 16 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Страткома ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.24 ориентировочно составили:
По данным института изучения войны (ISW), ВСУ провели разведку боевыми действиями вблизи российских позиций к северу и северо-западу от Авдеевки. Также украинские защитники сохраняют позиции на западной окраине Ивановского, при том, что в населенном пункте продолжаются ожесточенные бои.
В Украине на фронте в течение суток произошло 80 боевых столкновений. Ракетные войска ударили по наземному пункту управления беспилотниками противника.
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