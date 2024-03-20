Еще 700 оккупантов и 37 беспилотников. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 433 090 (+700) человек ликвидировано;

танков - 6828 (+9) ед.;

боевых бронированных машин - 13 058 (+9) ед.;

артиллерийских систем - 10 714 (+16) ед.;

РСЗО - 1017 ед.;

средства ПВО - 721 ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8355 (+37) ед.;

крылатые ракеты - 1922 ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 14 198 (+7) ед.;

специальная техника - 1738 (+3) ед

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ провели разведку боевыми действиями вблизи российских позиций к северу и северо-западу от Авдеевки. Также украинские защитники сохраняют позиции на западной окраине Ивановского, при том, что в населенном пункте продолжаются ожесточенные бои.

В Украине на фронте в течение суток произошло 80 боевых столкновений. Ракетные войска ударили по наземному пункту управления беспилотниками противника.