Ще 700 окупантів та 37 безпілотників. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи 20 березня становлять 700 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 433 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили 37 безпілотників та 16 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 20.03.24 орієнтовно склали:
За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ провели розвідку бойовими діями поблизу російських позицій на північ і північний захід від Авдіївки. Також українські захисники зберігають позиції на західній околиці Івановського, до того ж в населеному пункті тривають запеклі бої.
В Україні на фронті протягом доби сталося 80 бойових зіткнень. Ракетні війська вдарили по наземному пункту управління безпілотниками супротивника.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.