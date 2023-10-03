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Еще 360 оккупантов и 40 артсистем: Генштаб ВСУ уточнил потери России

Вторник 03 октября 2023 08:51
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Еще 360 оккупантов и 40 артсистем: Генштаб ВСУ уточнил потери России Фото: Генштаб обновил данные о потерях войск РФ в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Военные ВСУ ликвидировали за сутки еще 360 российских оккупантов, таким образом общие потери войск противника в живой силе в Украине составили уже 279 440 солдат. Также Силы обороны уничтожили за прошедшие сутки 15 танков и 40 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 279440 (+360) человек ликвидировано;
  • танков - 4732 (+15) ед.;
  • боевых бронированных машин - 9008 (+8) ед.;
  • артиллерийских систем - 6565 (+40) ед.;
  • РСЗО - 801 ед.;
  • средства ПВО - 540 ед.;
  • самолетов - 315 ед.;
  • вертолетов - 316 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5080 (+20) ед.;
  • крылатые ракеты - 1529 ед.;
  • корабли/катера - 20 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8932 (+23) ед.;
  • специальная техника - 943 (+5) ед.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных за истекший период возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника", - отметили в военном командовании.

Ситуация на фронте

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 3 октября, на фронтах за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

Украинские военные ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, отразили атаки россиян вблизи села Макеевка (Луганская область).

Сил обороны Украины нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава врага.

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Генштаб ВСУ Война России против Украины
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Ситуация на фронте сегодня 3 октября
Ситуация на фронте сегодня 3 октября
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