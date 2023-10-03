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Ще 360 окупантів і 40 артсистем: Генштаб ЗСУ уточнив втрати Росії

Вівторок 03 жовтня 2023 08:51
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Ще 360 окупантів і 40 артсистем: Генштаб ЗСУ уточнив втрати Росії Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат військ РФ в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Військові ЗСУ ліквідували за добу ще 360 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ противника в живій силі в Україні склали вже 279 440 солдатів. Також Сили оборони знищили минулої доби 15 танків і 40 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 279440 (+360) осіб ліквідовано;
  • танків - 4732 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин – 9008 (+8) од.;
  • артилерійських систем – 6565 (+40) од.;
  • РСЗВ - 801 од.;
  • засоби ППО - 540 од.;
  • літаків - 315 од.;
  • вертольотів - 316 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5080 (+20) од.;
  • крилаті ракети - 1529 од.;
  • кораблі/катери - 20 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8932 (+23) од.;
  • спеціальна техніка - 943 (+5) од.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних за минулий період, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника", - зазначили у військовому командуванні.

Ситуація на фронті

Як розповіли в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 3 жовтня, на фронтах минулої доби сталося 35 бойових зіткнень.

Українські військові ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, відбили атаки росіян поблизу села Макіївка (Луганська область).

Сил оборони України завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу ворога.

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Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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Ситуація на фронті сьогодні 3 жовтня
Ситуація на фронті сьогодні 3 жовтня
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