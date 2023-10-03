Ситуация на фронте сегодня 3 октября
Украинские войска ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, отразили атаки россиян вблизи села Макеевка (Луганская область). Сил обороны нанес 11 ударов по районам сосредоточения личного состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.
В общем, враг нанес 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.
Также, российская федерация атаковала Украину 7 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Нашей противовоздушной обороной уничтожено 4 вражеских "Шахеды".
Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Ситуация на фронтах
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.
На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отбили атаки врага в районе восточнее Степного Донецкой области. Враг совершил 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении украинские воины успешно отбили атаки противника вблизи Старомайорского и Ровнополя Донецкой области.
На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.
Наступление ВСУ
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.
Потери врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 станции РЭБ и 4 артиллерийских средства противника.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 279 080 военных.
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