Еще 2 самолета и более 1300 оккупантов: Генштаб обновил потери росармии
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1340 российских оккупантов, а также "минусовали" 2 самолета, уничтожили 11 танков и 52 артсистемы противника.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 4 мая 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 956 810 (+1340) человек ликвидировано;
- танков - 10 758 (+11) ед.;
- боевых бронированных машин - 22 403 (+24) ед.;
- артиллерийских систем - 27 327 (+52) ед.;
- РСЗО - 1 376 (+1) ед.;
- средства ПВО - 1 155 (+1) ед.;
- самолетов - 372 (+2) ед.;
- вертолетов - 335 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 860 (+163) ед.;
- крылатых ракет - 3196 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 47 141 (+129) ед.;
- специальной техники - 3 870.
Ситуация на фронте и "самолетопад" врага
Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 3 мая, с начала суток на фронте произошло 180 боевых столкновений, в военном командовании также сообщили, что более половины из общего количества вражеских штурмов и атак была только на двух направлениях - Покровском и Новопавловском.
Напомним, 3 мая стало известно, что воины ГУР Минобороны Украины уничтожили российский самолет Су-30 с морского дрона Magura V5 неподалеку Новороссийска (РФ). Это является первым случаем в мировой истории, когда авиация была уничтожена с помощью морского дрона.
А вечером в субботу президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 3 мая военные "блестяще" сбили военный самолет РФ с морского дрона и уничтожили еще один - ударами по оккупированному Крыму.
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