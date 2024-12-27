Еще 14 танков, 1 средство ПВО и 1650 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях росармии

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1650 российских захватчиков. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 14 танков, 18 ББМ, 22 артсистемы и 1 средство ПВО врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу Генерального штаба ВСУ.

Ранее сообщалось, что разведка Южной Кореи подтвердила данные о взятии военными ВСУ в плен раненого солдата КНДР в Курской области. Накануне вечером соответствующая информация появилась на украинских медиаресурсах.

Также напомним, в обнародованном 27 декабря отчете американского Института изучения войны (ISW) по ситуации на фронте на разных направлениях отмечалось, что ВСУ имели успех под Торецком, где восстановили ранее утраченные позиции. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Покровском и Большой Новоселкой.

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