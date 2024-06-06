На Покровском направлении враг пытается вклиниться в оборону ВСУ, - Генштаб

Покровское направление остается самым активным на фронте по количеству вражеских атак. Российские захватчики продолжают давить и не оставляют попыток вклиниться в оборону украинских защитников, продолжаются бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 23:00 5 июня.

Российские атаки

С начала суток противник нанес по территории Украины 1 ракетный удар и 37 авиаударов (в том числе 40 КАБ), применил 499 дронов-камикадзе.

Также оккупанты совершили 2742 обстрела по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

В настоящее время всего на фронте произошло 85 боевых столкновений с российскими захватчиками.

На Харьковском направлении произошло 5 боевых столкновений. Отражены 3 атаки в районах села Липцы и города Волчанск. В последнем продолжаются боевые действия в двух локациях.

"Потери позиций не допущены. Ситуация контролируемая", - отметили в Генштабе.

На Купянском направлении противник 12 раз пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в районах н.п. Синковка, Степная Новоселовка, Стельмаховка, Чернещина и Дружелюбовка.

Были отражены 11 атак, потери позиций не допущены. В настоящее время продолжается бой в районе Дружелюбовки.

На Лиманском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Как рассказали в Генштабе, все попытки врага продвинуться вперед в районах Невского и Серебрянском лесу успеха не имели.

На Северском направлении противник провел 6 атак у Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки. 5 - отражено, а 1, возле Раздолевки, - еще продолжается.

Потери позиций ВСУ не допущены.

На Краматорском направлении ситуация характеризуется как напряженная. С начала суток агрессор 11 раз пытался выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Калиновки, Нового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

"Восемь атак отбиты. Еще три боестолкновения продолжаются около Калиновки и Ивановского. Ситуация под контролем Сил обороны", - передали в военном командовании.

На Торецком направлении враг провел две безуспешные атаки в сторону Белой Горы.

На Покровском направлении в течение суток российские кафиры продолжили попытки вклиниться в оборону ВСУ - было отбито 15 атак, еще 8 - продолжается.

"В общем, на направлении произошло 23 боевых столкновения. Наибольшую активность сегодня враг проявлял возле села Сокол. Наши защитники принимают активные меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения оккупантов вглубь территории Украины", - передали в Генштабе.

На Приднепровском направлении 3 атаки противника в районе Крынок потерпели неудачу. Потерь позиций Силами обороны - не допущено.

По остальным направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Удары по силам оккупантов

"Наши воины истощают врага по всей протяженности линии боевого столкновения и в тылу", - отметили в Генштабе.

За сутки, 5 июня, Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили: