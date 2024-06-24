РФ сосредотачивает значительные усилия на Покровском направлении, - Генштаб

На фронте в течение суток 23 июня произошло 116 боевых столкновений. В этот день враг сконцентрировал свои усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны Украины знают о планах врага и делают все, чтобы их сорвали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22.00 23 июня.

Российские обстрелы

В течение суток враг нанес по Украине два ракетных удара четырьмя ракетами, 47 авиаударов (применив 70 КАБов) и 444 удара дронами-камикадзе.

Кроме того, российские захватчики совершили 3227 обстрелов по позициям Сил обороны Украины.

Ситуация на фронте

В Генштабе рассказали, что по состоянию на 22:00 произошло 116 боевых столкновений.

"Как и в предыдущие сутки, враг сегодня сосредотачивает значительные усилия на Покровском направлении. Российские захватчики в эти сутки предприняли 46 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Более половины атак враг провел из района Очеретиного. Ситуация напряженная. Продолжаются бои за населенный пункт Новоалександровка", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что Силы обороны Украины осуществляют меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения россиян в глубь украинской территории.

На Харьковском направлении ВСУ успешно отразили 5 атак противника в районе Волчанска.

"По состоянию на сейчас, с начала этих суток, захватчики потеряли 99 военнослужащих убитыми и ранеными и 14 единиц военной техники, в частности, уничтожена боевая бронированная машина, шесть автомобилей и повреждены три артсистемы", - рассказали военные.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 9 атак оккупантов. Кроме того, продолжаются два боевых столкновения в районах Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении за сутки зафиксировано девять попыток противника продвинуться в направлениях Копанок, Макеевки и в Серебрянском лесу. Четыре атаки отбиты, штурмовые действия продолжаются. Ситуация под контролем украинских воинов.

На Северском направлении оккупанты потерпели неудачу при попытках штурма наших позиций вблизи Раздолевки и Выемки.

На Торецком направлении остановлены семь атак российских террористов. Силы обороны адекватно реагируют на действия захватчиков, принимают необходимые меры для истощения наступательного потенциала врага.

На Времивском направлении произошло четыре боестолкновения. Вражеские штурмы захлебнулись в районах Урожайного и Старомайорского. Ситуация контролируется Силами обороны Украины.

На остальных направлениях ситуация в настоящее время без особых изменений.

Также в Генштабе отметили работу воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ.

"Наши воины отслеживают передвижение вражеских подразделений и эффективно применяют средства огневого поражения. Сегодня следует отметить воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ, которые уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят агрессору ощутимые потери", - отметили в военном ведомстве.