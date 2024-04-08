Еще 13 танков и почти 900 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери росармии

Военные ВСУ за сутки ликвидировали еще 890 российских оккупантов, и таким образом общие потери врага в личном составе с начала широкомасштабного вторжения уже составили около 448 400 солдат. Силы обороны также уничтожили еще 13 танков и 40 артсистем захватчиков.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ 8 апреля.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.24 ориентировочно составили:
Ранее в Генштабе ВСУ в сегодняшней утренней сводке 8 апреля рассказали, что в Украине на фронте в течение суток произошло 76 боевых столкновений.
Также отмечается, что Новопавловское направление остается "самым горячим" - там противник, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону украинских защитников.
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