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Еще 13 танков и почти 900 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери росармии

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

Военные ВСУ за сутки ликвидировали еще 890 российских оккупантов, и таким образом общие потери врага в личном составе с начала широкомасштабного вторжения уже составили около 448 400 солдат. Силы обороны также уничтожили еще 13 танков и 40 артсистем захватчиков.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ 8 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 448400 (+890) человек ликвидировано;
  • танков - 7087 (+13) ед.;
  • боевых бронированных машин - 13575 (+24) ед.;
  • артиллерийских систем - 11356 (+40) ед.;
  • РСЗО - 1039 (+3) ед.;
  • средства ПВО - 751 (+2) ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8996 (+40) ед.;
  • крылатые ракеты - 2065 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15110 (+39) ед.;
  • специальная техника - 1867 (+3) ед.

Ситуация на фронте

Ранее в Генштабе ВСУ в сегодняшней утренней сводке 8 апреля рассказали, что в Украине на фронте в течение суток произошло 76 боевых столкновений.

Также отмечается, что Новопавловское направление остается "самым горячим" - там противник, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону украинских защитников.

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