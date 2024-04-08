Ще 13 танків та майже 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.04.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 448400 (+890) осіб ліквідовано;

танків - 7087 (+13) од.;

бойових броньованих машин - 13575 (+24) од.;

артилерійських систем - 11356 (+40) од.;

РСЗВ - 1039 (+3) од.;

засоби ППО - 751 (+2) од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8996 (+40) од.;

крилаті ракети - 2065 (+1) од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 15110 (+39) од.;

спеціальна техніка - 1867 (+3) од.

Ситуація на фронті

Раніше в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 8 квітня розповіли, що в Україні на фронті впродовж доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Також зазначається, що Новопавлівський напрямок залишається "найгарячішим" - там противник, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону українських захисників.