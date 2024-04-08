Ще 13 танків та майже 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

Військові ЗСУ за добу ліквідували ще 890 російських окупантів, і таким чином загальні втрати ворога в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення вже склали близько 448 400 солдатів. Також Сили оборони знищили ще 13 танків та 40 артсистем загарбників.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 8 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.04.24 орієнтовно склали:
Раніше в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 8 квітня розповіли, що в Україні на фронті впродовж доби відбулося 76 бойових зіткнень.
Також зазначається, що Новопавлівський напрямок залишається "найгарячішим" - там противник, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону українських захисників.
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