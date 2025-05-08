Еще 1200 оккупантов, 50 артсистем и средство ПВО: Генштаб обновили данные о потерях России

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 мая 2025 года ориентировочно составили:

личного состава - около 961 970 (+1200) человек ликвидировано;

танков - 10 782 (+2) ед.;

боевых бронированных машин - 22 429 (+10) ед.;

артиллерийских систем - 27 552 (+50) ед.;

РСЗО - 1 379 (+1) ед.;

средства ПВО - 1 156 (+1) ед.;

самолетов - 372 ед.;

вертолетов - 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 407 (+141) ед.;

крылатых ракет - 3 197 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 47 604 (+120) ед.;

специальной техники - 3 875 (+2).

Ситуация на фронте

Как сообщалось ранее, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 7 мая информировали, что на фронте с начала суток произошло 139 боев.

В военном командовании также рассказали, что наибольшее количество вражеских штурмов и атак фиксировалось на Покровском направлении.

Также напомним, в обнародованном 8 мая отчете экспертов Института изучения войны (ISW) с описанием оперативной обстановки в Украине и РФ рассказывалось, среди прочего, что украинские защитники, вероятно, продвинулись в Курской области. Вместе с тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов под Волчанском, Часовым Яром, Торецком, Новопавловкой и Великой Новоселкой.