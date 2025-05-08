Еще 1200 оккупантов, 50 артсистем и средство ПВО: Генштаб обновили данные о потерях России

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1200 российских оккупантов, а также уничтожили 2 танка, 10 ББМ, 50 артсистем и 1 средство противовоздушной обороны противника.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 мая 2025 года ориентировочно составили:
Как сообщалось ранее, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 7 мая информировали, что на фронте с начала суток произошло 139 боев.
В военном командовании также рассказали, что наибольшее количество вражеских штурмов и атак фиксировалось на Покровском направлении.
Также напомним, в обнародованном 8 мая отчете экспертов Института изучения войны (ISW) с описанием оперативной обстановки в Украине и РФ рассказывалось, среди прочего, что украинские защитники, вероятно, продвинулись в Курской области. Вместе с тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов под Волчанском, Часовым Яром, Торецком, Новопавловкой и Великой Новоселкой.
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