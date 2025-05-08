Ще 1200 окупантів, 50 артсистем та засіб ППО: Генштаб оновили дані про втрати Росії

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1200 російських окупантів, а також знищили 2 танки, 10 ББМ, 50 артсистем та 1 засіб протиповітряної оборони противника.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 травня 2025 року орієнтовно склали:
Як повідомлялося раніше, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 7 травня інформували, що на фронті з початку доби відбулося 139 боїв.
У військовому командуванні також розповіли, що найбільша кількість ворожих штурмів та атак фіксувалася на Покровському напрямку.
Також нагадаємо, оприлюдненому 8 травня звіті експертів Інституту вивчення війни (ISW) з описом оперативної обстановки в Україні та РФ розповідалося, серед іншого, що українські захисники, ймовірно, просунулися в Курській області. Разом з тим фіксується просування з боку російських окупантів під Вовчанськом, Часовим Яром, Торецьком, Новопавлівкою та Великою Новосілкою.
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