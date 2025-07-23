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Счастливый случай осуществит важную мечту четырех знаков Зодиака: кто будет прыгать от радости

Среда 23 июля 2025 06:07
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Счастливый случай осуществит важную мечту четырех знаков Зодиака: кто будет прыгать от радости Гороскоп на среду (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Гороскоп на 23 июля обещает невероятное стечение обстоятельств, которое изменит жизнь четырех знаков Зодиака. Эта среда станет счастливым днем для тех, кто не сдался и верил в свою мечту.

Каким знакам Зодиака сказочно повезет, рассказывает РБК-Украина.

Стрелец

Именно в этот день Вселенная откроет вам очень удачный путь к желаемому. Вы получите не просто знак, а практически подарок с бантом. Это может быть неожиданная встреча, новость или возможность осуществить задуманное. Что-то, что казалось далеким, вдруг станет ощутимо близким, а потому не медлите - ловите удачу за хвост.

Близнецы

Эта среда принесет вам момент, когда все сложится настолько идеально, будто в фильме со счастливым финалом. Вы получите то, о чем давно мечтали, даже если уже не надеялись. Счастливая случайность изменит все, и вы поймете, что именно так и должно было произойти.

Дева

В этот день вас ждет неожиданная победа над внутренними страхами. Возможно, кто-то скажет что-то простое, но именно эти слова включат свет. А дальше все пойдет по-новому: быстро, ярко и правильно. Не удивляйтесь, если сбудется мечта, которую вы даже не решались озвучить.

Рыбы

Случайное событие откроет двери, за которые вы давно боялись заглянуть. Но теперь все иначе, ведь вы готовы, и судьба это видит. Не бойтесь позволить себе радость, потому что именно она станет вашим компасом. В этот день мечта получит шанс ожить, и только вам решать, воспользоваться этим или нет.

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При создании материала были использованы источники: Metro, Your Tango.

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