Июльское Новолуние устроит тотальную перезагрузку этим знакам Зодиака
Новолуние 24 июля принесет мощное энергетическое обновление, которое коснется лишь представителей четырех знаков Зодиака. Этот период откроет новые двери для тех, кто готов оставить прошлое и сделать смелый шаг в неизвестное.
Какие знаки Зодиака переживут тотальную перезагрузку, рассказывает РБК-Украина.
Весы
Все, что раньше вызывало сомнения, как будто растворится в свете новых мыслей. Новолуние выведет вас из внутреннего тупика, в котором вы давно колебались и не могли выбрать направление. Жизнь заставит вас выйти из роли того, кто подстраивается, и взять на себя ответственность за собственный сценарий. И это будет невероятно!
Рак
Вам больше не хочется молча терпеть или мириться с тем, что вызывает внутреннее сопротивление. Новолуние обострит интуицию настолько, что вы перестанете игнорировать знаки, которые уже давно говорили о необходимости перемен. Период, когда вы позволите себе быть счастливыми, будет фантастическим. Готовьтесь к встрече с сильнейшей трансформацией.
Рыбы
Ваша чувствительность станет суперсилой, Новолуние осветит те мечты, которые вы когда-то отложили, считая их слишком амбициозными. Но именно сейчас появится новая уверенность в том, что все возможно, если доверять собственному импульсу. Вы научитесь слышать себя по-настоящему, и это вернет вам способность видеть не только то, что на поверхности, а настоящий смысл событий и людей вокруг.
Дева
Это Новолуние "обнуляет" старые проблемы, а то, что раньше казалось единственным возможным вариантом, потеряет всю силу. Ваша перезагрузка это не бегство от ответственности, а честный ответ на вопрос о том, чего вы хотите на самом деле. Позвольте себе отбросить все "надо" и услышать свое "хочу". Перезагрузка будет тяжелой, но без нее никак.
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При создании материала были использованы источники: Hindustan Times, Astrotwins.