Июльское Новолуние устроит тотальную перезагрузку этим знакам Зодиака

Весы

Все, что раньше вызывало сомнения, как будто растворится в свете новых мыслей. Новолуние выведет вас из внутреннего тупика, в котором вы давно колебались и не могли выбрать направление. Жизнь заставит вас выйти из роли того, кто подстраивается, и взять на себя ответственность за собственный сценарий. И это будет невероятно!

Рак

Вам больше не хочется молча терпеть или мириться с тем, что вызывает внутреннее сопротивление. Новолуние обострит интуицию настолько, что вы перестанете игнорировать знаки, которые уже давно говорили о необходимости перемен. Период, когда вы позволите себе быть счастливыми, будет фантастическим. Готовьтесь к встрече с сильнейшей трансформацией.

Рыбы

Ваша чувствительность станет суперсилой, Новолуние осветит те мечты, которые вы когда-то отложили, считая их слишком амбициозными. Но именно сейчас появится новая уверенность в том, что все возможно, если доверять собственному импульсу. Вы научитесь слышать себя по-настоящему, и это вернет вам способность видеть не только то, что на поверхности, а настоящий смысл событий и людей вокруг.

Дева

Это Новолуние "обнуляет" старые проблемы, а то, что раньше казалось единственным возможным вариантом, потеряет всю силу. Ваша перезагрузка это не бегство от ответственности, а честный ответ на вопрос о том, чего вы хотите на самом деле. Позвольте себе отбросить все "надо" и услышать свое "хочу". Перезагрузка будет тяжелой, но без нее никак.