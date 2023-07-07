Shazam теперь распознает музыку не только "на слух". Apple обновила популярное приложение
Теперь Shazam может распознавать треки во время воспроизведения в YouTube, Instagram и TikTok
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.
Apple выпустила обновление для Shazam, и теперь приложение может не только распознавать треки через микрофон, но и идентифицировать их при воспроизведении в других программах, таких как YouTube, Instagram и TikTok, на том же устройстве.
Это может пригодиться, когда пользователь просматривает видео, где в описании нет информации о фоновой дорожке, отмечает издание.
Как воспользоваться новой функцией
Чтобы идентифицировать музыку из соцсетей, нужно сначала открыть Shazam, включить прослушивание, а затем вернуться в программу и запустить запись, которую нужно распознать.
Функция доступна в версии приложения 15.36.
Напомним, на днях рыночная стоимость акций компании Apple Inc впервые завершила торговую сессию с отметкой выше 3 триллионов долларов. Инвесторы делают ставку на успешный выход изготовителя iPhone на новые рынки.
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