Shazam теперь распознает музыку не только "на слух". Apple обновила популярное приложение

Теперь Shazam может распознавать треки во время воспроизведения в YouTube, Instagram и TikTok

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Apple выпустила обновление для Shazam, и теперь приложение может не только распознавать треки через микрофон, но и идентифицировать их при воспроизведении в других программах, таких как YouTube, Instagram и TikTok, на том же устройстве.

Это может пригодиться, когда пользователь просматривает видео, где в описании нет информации о фоновой дорожке, отмечает издание.