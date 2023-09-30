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"Шатдаун" может повлиять на национальную безопасность США, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен считает, что правительственный "шатдаун" может повлиять на нацбезопасность Америки и призвал Конгресс не допустить этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Блинкена.

Госсекретарь США рассказал, что прекращение работы американского правительства явно усложнит работу Государственного департамента. Он отметил, что ведомство готовится к вероятному "шатдауну", но призвал Конгресс "не идти на этот шаг".

"Мы очень сосредоточены на том, что, чтобы не случилось, мы могли сосредоточить наши ресурсы на продвижении и защите национальной безопасности. И, конечно, на том, чтобы мы могли выполнять функции, необходимые для защиты человеческой жизни, собственности и безопасности", - заявил Энтони. Блинкен.

"Шатдаун" в США

В Палате представителей США, где республиканцы имеют незначительное большинство, до сих пор не проголосовали за бюджет. Правые представители республиканской партии, особенно те, кто тесно связан с бывшим президентом Дональдом Трампом, критикуют американское финансирование Киева. Если бюджет не примут, США грозит "шатдаун".

"Шатдаун" - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что в США не был принят новый бюджет. Сотрудники большой части государственных структур в настоящее время работают бесплатно или уходят в бессрочный отпуск.

29 сентября Палата представителей отклонила законопроект, который позволил бы правительству работать в течение месяца при сокращенном уровне расходов.

Представитель Пентагона Крис Шервуд заявлял, что "шатдаун" может повлиять на передачу Украине нового и ранее обещанного оружия.

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