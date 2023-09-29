Шатдауну быть? Палата представителей США отклонила проект о временном бюджете

Палата представителей США отклонила законопроект спикера Кевина Маккарти, который был предложен для избежания остановки работы американского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Сегодня, 29 сентября, Палата представителей отклонила поддержанный Маккарти законопроект, который позволил бы правительству работать в течение месяца при сокращенном уровне расходов.

Повторное голосование

По данным CNN, Палата представителей назначила следующее голосование на субботу, 30 сентября, но пока не понятно, о чем именно будет идти речь.

Спикер Палаты представителей также предположил, что "это еще не конец" для того, чтобы что-то принять. Однако, по данным издания, Маккарти имеет дело с очень расколотой группой законодателей.

Угроза "шатдауна" в США

"Шатдаун" - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что в США не приняли новый бюджет. Сотрудники большой части государственных структур в это время работают бесплатно или уходят в бессрочный отпуск.

На днях Сенат США согласовал проект краткосрочной бюджетной резолюции, которая должна профинансировать работу американского правительства на следующие 45 дней, в течение которых надеются достичь компромисса по бюджету на 2024 фискальный год.

Этот проект предусматривал заложенные в бюджет 6,1 миллиарда долларов, которые должны были бы пойти на помощь Украине. В частности 4,5 миллиарда долларов на оборонные расходы и более 1,6 миллиарда - на экономическую поддержку.

Однако 27 сентября, Маккарти заявил, что сенатское предложение не найдет голосов в Палате представителей, а там будут рассматривать предложенный республиканцами законопроект с дополнительным финансированием защиты границы.

"Я не вижу поддержки (проекту Сената - ред.) в Палате представителей", - сказал тогда спикер.

Детальнее о расколе в Конгрессе США относительно бюджета и последствиях этого для Украины можно узнать в материале РБК-Украина.

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