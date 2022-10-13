Шантаж должен прекратиться. Кулеба отреагировал на угрозы РФ выйти из зернового соглашения

Заявления россиян о возможном выходе из зернового соглашения являются шантажом Москвы, который необходимо прекратить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter .

По словам министра, Россия возобновляет "голодные игры" и пытается угрожать зерновой инициативе. При этом Украина не выдвигала никаких дополнительных условий для функционирования коридоров.

"Настало время защитить черноморский зерновой коридор. Я призываю все государства и организации дать понять Москве: шантаж должен прекратиться, и России нельзя подвергать риску миллионы людей. Мой призыв направлен особенно к государствам, которые зависят от украинского экспорта зерна", - подчеркнул министр.