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Шантаж має припинитися. Кулеба відреагував на погрози РФ вийти з зернової угоди

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Заяви росіян про можливий вихід з зернової угоди є шантажем Москви, який необхідно припинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter.

За словами міністра, Росія відновлює "голодні ігри" та намагається загрожувати зерновій ініціативі. При цьому Україна не висувала жодних додаткових умов для функціонування коридорів.

"Настав час захистити чорноморський зерновий коридор. Я закликаю всі держави та організації дати зрозуміти Москві: шантаж повинен припинитися, і Росії не можна наражати на ризик мільйони людей. Мій заклик спрямований особливо до держав, які залежать від українського експорту зерна", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов заявив, що його країна може вийти з зернової угоди, якщо її вимоги щодо експорту російського зерна та добрив до країн Африки та Азії не будуть виконані.

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